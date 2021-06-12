Arka Sokalar Dizisinde Rıza Baba’nın Öleceği İfşalandı! Diziden Ayrılacak Kişi Sayısı 4 Oldu! Resmen Üzeri Çizildi! “Yazıklar Olsun!”

Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Alp Korkmaz, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı; 2006 yılında başlayan başarılı dizi ekranlara kısa bir veda etmeye hazırlanıyor. Yayınlandığı günden beri reyting rekorlarını kırarak ilerleyen ve hiç soluksuz devam eden Arka Sokaklar dizisi, Türk Televizyon tarihinin en uzun dizileri arasında yerini alıyor.

Binlerce hayranı olan Arka Sokaklar dizisi neredeyse her çocuğun polis olma isteğini artıran etkenlerden birisi. Dizide Rıza baba karakterine hayat veren Zafer Ergin ise dizinin ilk bölümünden beri yer alıyor. Fakat diziyi bıraktığı ve diziden ölerek veda ettiği yönünde iddialar gündeme şok bir şekilde gelmeye başladı!



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