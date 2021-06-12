Arka Sokalar Dizisinde Rıza Baba’nın Öleceği İfşalandı! Diziden Ayrılacak Kişi Sayısı 4 Oldu! Resmen Üzeri Çizildi! “Yazıklar Olsun!”
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’da acı ölüm gerçekleşecek! Dizide Rıza Baba karakterine hayat veren Zafer Ergin yıllar sonra Arka Sokaklar dizisinden başka bir dizide yer alarak binlerce iddianın gün yüzüne çıkmasına neden oldu. Görenler ise "Yazıklar olsun Rıza Babanın üzerini nasıl çizersiniz?" yorumlarını yaptılar! Peki neler oluyor?
Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Alp Korkmaz, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı; 2006 yılında başlayan başarılı dizi ekranlara kısa bir veda etmeye hazırlanıyor. Yayınlandığı günden beri reyting rekorlarını kırarak ilerleyen ve hiç soluksuz devam eden Arka Sokaklar dizisi, Türk Televizyon tarihinin en uzun dizileri arasında yerini alıyor.
Binlerce hayranı olan Arka Sokaklar dizisi neredeyse her çocuğun polis olma isteğini artıran etkenlerden birisi. Dizide Rıza baba karakterine hayat veren Zafer Ergin ise dizinin ilk bölümünden beri yer alıyor. Fakat diziyi bıraktığı ve diziden ölerek veda ettiği yönünde iddialar gündeme şok bir şekilde gelmeye başladı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.