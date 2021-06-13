Hande Erçel Kıskançlıktan Çatır Çatır Çatlayacak! Kerem Bürsin Son Aşkıyla Pozlarını Verdi! Gören Bir Kez Daha Bakıyor! Hande Erçel Daha Fazla Dayanamadı Resti Çekti!
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sen Çal Kapımı dizisinin başrolünde yer alan Kerem Bürsin, Hande Erçel’i kıskançlıktan adeta çatlattı! Son aşkıyla pozlarını veren Kerem Bürsin, bir bakanı bir kez daha baktırdı! Hande Erçel ise daha fazla dayamamdı ve resmen resti çekt. Sosyal medyanın gündemi haline gelen 2 poz şok etkisi yarattı!
Kısa bir süre önce Sen Çal Kapımı dizisinin yeni, sezonu başlamıştı. Oldukça heyecanlı bir şekilde ekranlara dönüş yapan Sen Çal Kapımı dizisinin ilk bölümünün reytingleri ise oldukça iyiydi. Kadrosuna birçok isim katan Sen Çal Kapımı dizisinin yeni bölümü ise Çarşamba akşamı ekranlara gelecek.
Dizinin yeni bölümünde Kiraz’ın annesinin Eda olduğunu Serkan’ın öğrenmesiyle yankılanırken, Kerem Bürsin’den gelen bir paylaşım ise şok etkisi yarattı! Dizide öz kızına hayat veren isimle resim paylaşan Kerem Bürsin’e birçok yorum arka arkaya geldi! Peki, Kerem Bürsin ne paylaştı?
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.