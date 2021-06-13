Savaşçı Dizisi Yayından Kaldırıldı! 100 Bölüm Çöp Edildi, Sosyal Medya Karıştı! Dizinin Bitme Sebebi Ortaya Çıktı! Meğer Savaşçı Dizisi…
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Savaşçı dizisi yayından kaldırıldı. Dikkatleri üzerine çeken dizinin tam 100 bölümü resmen çöp edildi. Bununla birlikte sosyal medya kullanıcıları ayağa kalktı. Birde dizinin neden yayından kaldırıldığı ortaya çıkınca seyirciler deliye döndü! Peki, dizi neden FOX TV tarafından yayından kaldırıldı?
Dizi geçtiğimiz aylarda ekranlara gelmeyi bir anda durdurmuştu. Dizinin ekranlara gelememesi sessiz bir vedayı düşündürürken birde dizide başrol olarak yer alan Berk Oktay’ın diziden çıkması her şeyin tuzu biberi oldu. Savaşçı dizisinden çıkarak; Yasak Elma dizisinde geçtiğini duyuran Berk Oktay dizinin final olduğu iddialarını güçlendirmişti.
Savaşçı dizisi ise Berk Oktay’dan hemen sonra kadroya 12 farklı karakter sokmuş fakat istenilen elde edilmemişti. Dizinin akıbeti merak edilirken; reytinglerde de büyük bir düşüş yaşanmıştı. 100. Bölümüyle 10 hafta önce ekranlara gelen Savaşçı dizisinin ise eski ihtişamı kalmamıştı. Reytinglerde olağan bir düşüş yaşayan Savaşçı dizisinin ise yayından kaldırılmasına karar verildi. Peki, dizi neden final kararı aldı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.