Savaşçı Dizisi Yayından Kaldırıldı! 100 Bölüm Çöp Edildi, Sosyal Medya Karıştı! Dizinin Bitme Sebebi Ortaya Çıktı! Meğer Savaşçı Dizisi…

Dizi geçtiğimiz aylarda ekranlara gelmeyi bir anda durdurmuştu. Dizinin ekranlara gelememesi sessiz bir vedayı düşündürürken birde dizide başrol olarak yer alan Berk Oktay’ın diziden çıkması her şeyin tuzu biberi oldu. Savaşçı dizisinden çıkarak; Yasak Elma dizisinde geçtiğini duyuran Berk Oktay dizinin final olduğu iddialarını güçlendirmişti.

Savaşçı dizisi ise Berk Oktay’dan hemen sonra kadroya 12 farklı karakter sokmuş fakat istenilen elde edilmemişti. Dizinin akıbeti merak edilirken; reytinglerde de büyük bir düşüş yaşanmıştı. 100. Bölümüyle 10 hafta önce ekranlara gelen Savaşçı dizisinin ise eski ihtişamı kalmamıştı. Reytinglerde olağan bir düşüş yaşayan Savaşçı dizisinin ise yayından kaldırılmasına karar verildi. Peki, dizi neden final kararı aldı?



Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

