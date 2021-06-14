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- 14 Haz 2021 - 10:00 G: 14 Haz 2021 - 10:01

Brent Petrol Altın'ın Yerini Alır Mı? Fiyatı Kademe Kademe Yükseliyor!

Geçtiğimiz günlerde önce Çin'den gelen haberler ile düşüş eğilimine giren ve ardından ABD stoklarının azalması ile yükseliş beklentisi içinde olan Brent Petrol öngörüleri şaşırtmadı ve yükselişine devam etti. 14 Haziran 2021 tarihinde bakın ne kadar oldu. İşte tüm detaylar...

Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 73,09 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 73,09 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 72,69 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.10 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 73,09 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,27 dolardan alıcı buldu.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında süren aşılama programlarının hız kazanması sonucu seyahat kısıtlamalarının kalkması ve petrol talebine ilişkin iyimser görünüm fiyatlardaki etkisini sürdürüyor.

Kuzey Amerika ile Avrupa'nın büyük bölümünde araç trafiğinin yoğunlaşması ve uçuşların artmasıyla jet yakıtı tüketimindeki yükseliş de fiyatlar üzerinde olumlu etki yarattı.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) geçen hafta yayımlanan haziran ayına ilişkin petrol piyasası raporunda, küresel petrol talebinde yılın ikinci yarısı ve gelecek yıla ilişkin olumlu açıklamaları da fiyatların yukarı yönlü ivmesini destekledi.

Rapora göre, haziranda petrol talebi geçen aya oranla günlük 2,5 milyon varil, geçen yıla göre ise günlük 7,4 milyon varil artış gösterecek. Küresel petrol talebi ise bu yıl geçen yıla göre günlük yaklaşık 5,4 milyon varil (yüzde 6) artışla 96 milyon 400 bin varil seviyesine ulaşacak. Talep, gelecek yıl sonunda ise Kovid-19 salgını öncesi seviyelere dönecek ve bu yıla göre günlük 3,1 milyon varil artacak.

Öte yandan, ABD'de petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısının geçen yılın nisan ayından bu yana en yüksek seviyeye gelmesi de fiyatları destekleyen başka bir unsur oldu.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 5-11 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 6 artarak 365'e yükseldi. Ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 166 arttı.

Brent petrolde teknik olarak 73,10 ile 73,23 dolar aralığının direnç, 72,97 ile 72,84 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

14 Haz 2021 - 10:00 AA İzmir- Dünya

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