Savaşçı Dizisinin Final Sebebi Ortaya Gün Gibi Çıktı! Kavga Ettiler Deniyordu, Gerçek Tokat Etkisi Yarattı! Meğer...

5 sezon boyunca yayın hayatına hız kesmeden devam eden dizi hakkında kısa bir süre önce aniden final kararına gidilmişti. Dizinin izleyenleri tarafından oldukça tepki toplayan final kararından sonra dizinin final yapma nedenleri ortaya çıktı.

Son sezonki yayın hayatına geç başlayan dizi ekranlarda tutunamadı ve sezonun başlamasından 9 bölüm sonra ani bir final kararı ile ekranlara veda etti. Zamansız vedanın arkasında yatan gerçekler ise hayranlarını büyük bir üzüntüye soktu.



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