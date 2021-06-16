Savaşçı Dizisinin Final Sebebi Ortaya Gün Gibi Çıktı! Kavga Ettiler Deniyordu, Gerçek Tokat Etkisi Yarattı! Meğer...
Fox TV’nin sevilen dizilerinden biri olan Savaşçı dizisi final yapmasına rağmen gündemde bıraktığı iz hala devam ediyor. Dizinin ani bir kararla birden bire final yapma kararı almasının altında yatan gerçek sebepler ise yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı.
5 sezon boyunca yayın hayatına hız kesmeden devam eden dizi hakkında kısa bir süre önce aniden final kararına gidilmişti. Dizinin izleyenleri tarafından oldukça tepki toplayan final kararından sonra dizinin final yapma nedenleri ortaya çıktı.
Son sezonki yayın hayatına geç başlayan dizi ekranlarda tutunamadı ve sezonun başlamasından 9 bölüm sonra ani bir final kararı ile ekranlara veda etti. Zamansız vedanın arkasında yatan gerçekler ise hayranlarını büyük bir üzüntüye soktu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.