Ankara’da Nerede Piknik Yapılır? İşte Ankara’da Ailece Piknik Yapılacak Yerler

Günümüzde yaklaşık 5,5 milyon nüfusa sahip olan Ankara, giderek kalabalıklaşamaya devam ediyor. Bu kalabalık, şehrin içerisinde nefes almayı zorlaştırırken, keyifli bir hafta sonu geçirmek isteyen Ankaralıların pikniğe kaçmasına neden oluyor. Bol oksijenli, doğa manzaralı ve güvenli piknik alanları arayan Ankaralılar, yazın gelmesini değerlendirmek istiyor.

1 - Çınaraltı Piknik Alanı

Alacaatlı, Alacaatlı Cd No:76, 06810 Çankaya/Ankara, Türkiye

2 - Gazi Piknik Alani

Atatürk Orman Çiftliği, Yenimahalle Merkez, Yenimahalle, Ankara, Türkiye

3 - Alacaatlı Aile Piknik Alanı

Alacaatlı, 4974. Cd, 06810 Çankaya/Ankara, Türkiye

4 - Doğa Park Piknik Alanı

Alacaatlı caddesi, 4939 sokak no 13, 06000 Çankaya/Ankara, Türkiye

5 - Kartaltepe Kent Ormanı Mesire Alanı

Ovacık, 06280 Keçiören/Ankara, Türkiye

6 - Kavaklı Aile Piknik Alanı

Çayyolu-Alacaatlı Mh., Alacatlı Cad., 06810 Yenimahalle/Çankaya/Çankaya/Ankara, Türkiye

7 - Oran Piknik Alanı

Aşağı Dikmen, 589. Sk. 16 B, 06450 Çankaya/Ankara, Türkiye

8 - Ayvalı Bahçe Aile Piknik Alanı

Alacaatlı, 06810 Yenimahalle/Ankara, Türkiye

9 - Adnan Kahveci Piknik Alanı

Kentkoop, 06370 Yenimahalle/Ankara, Türkiye

10 - Piknik Alanı

Gökçeyurt, 06105 Mamak/Ankara, Türkiye

11 - Tebessüm Piknik Alanı

Fatih, Konur Sk. No:26, 06145 Pursaklar/Ankara, Türkiye

12 - Yakacık Mesire Alanı

Yakacık, 3608. Sk., 06105 Yenimahalle/Ankara, Türkiye

13 - Göksu Parki Piknik Alanı

Göksu, 06820 Etimesgut/Ankara, Türkiye

14 - Gölbaşı Bahar Piknik Alanı

Karşıyaka, opet petrol karşısı, Haymana Yolu Blv. no:183, 06830 Gölbaşı/Ankara, Türkiye

15 - Bağlum Piknik Alanı

Karşıyaka, Bağlar Cd. No:14, 06291 Keçiören/Ankara, Türkiye

16 - Bağlum Piknik Alanı

Hisar, Okul Cd. No:37, 06291 Keçiören/Ankara, Türkiye

17 - Doğapark piknik alani

Alacaatlı, 06810 Çankaya/Ankara, Türkiye

18 - Alacaatlı Aile Park Piknik

Alacaatlı, Türkkonut Blv No 29/1, 06100 Çankaya/Ankara, Türkiye

19 - Mesire Alanı

İvedik Mh., 06105 Yenimahalle/Ankara, Türkiye

20 - Yıldırım Beyazıt Piknik Alanı

Süvari, 06790 Etimesgut/Ankara, Türkiye

Ankara’da Nerede Piknik Yapılır?



Sıcak havayı ve hafta sonunu değerlendirmek isteyen Ankaralılar, “Ankara’da nerede piknik yapılır?” sorusuna yanıt arıyor. Özellikle şehrin keşmekeşinden uzaklaşmak isteyen başkentlilerin ilk aradığı benzersiz bir doğa manzarası oluyor. Öte yandan Ankara’nın farklı ilçelerinde pek çok piknik yapma alanı bulunuyor. İşte, Ankara’da piknik yapılacak yerler:



· Göl kenarları,



· Mesire alanları,



· Parklar.