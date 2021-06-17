Ankara’da Nerede Piknik Yapılır? İşte Ankara’da Ailece Piknik Yapılacak Yerler
Evlerde bunalan Ankaralılar, yazın gelmesi ile birlikte kendilerini dışarı atmak istiyor. Pikniklerin yeniden popüler hale gelmesi, pikniğin Ankaralıların öncelikli aktiviteleri arasına girmesini sağlıyor. Ankara’da nerede piknik yapılır? İşte Ankara’da ailece piknik yapılacak yerler…
Günümüzde yaklaşık 5,5 milyon nüfusa sahip olan Ankara, giderek kalabalıklaşamaya devam ediyor. Bu kalabalık, şehrin içerisinde nefes almayı zorlaştırırken, keyifli bir hafta sonu geçirmek isteyen Ankaralıların pikniğe kaçmasına neden oluyor. Bol oksijenli, doğa manzaralı ve güvenli piknik alanları arayan Ankaralılar, yazın gelmesini değerlendirmek istiyor.
1 - Çınaraltı Piknik Alanı
Alacaatlı, Alacaatlı Cd No:76, 06810 Çankaya/Ankara, Türkiye
2 - Gazi Piknik Alani
Atatürk Orman Çiftliği, Yenimahalle Merkez, Yenimahalle, Ankara, Türkiye
3 - Alacaatlı Aile Piknik Alanı
Alacaatlı, 4974. Cd, 06810 Çankaya/Ankara, Türkiye
4 - Doğa Park Piknik Alanı
Alacaatlı caddesi, 4939 sokak no 13, 06000 Çankaya/Ankara, Türkiye
5 - Kartaltepe Kent Ormanı Mesire Alanı
Ovacık, 06280 Keçiören/Ankara, Türkiye
6 - Kavaklı Aile Piknik Alanı
Çayyolu-Alacaatlı Mh., Alacatlı Cad., 06810 Yenimahalle/Çankaya/Çankaya/Ankara, Türkiye
7 - Oran Piknik Alanı
Aşağı Dikmen, 589. Sk. 16 B, 06450 Çankaya/Ankara, Türkiye
8 - Ayvalı Bahçe Aile Piknik Alanı
Alacaatlı, 06810 Yenimahalle/Ankara, Türkiye
9 - Adnan Kahveci Piknik Alanı
Kentkoop, 06370 Yenimahalle/Ankara, Türkiye
10 - Piknik Alanı
Gökçeyurt, 06105 Mamak/Ankara, Türkiye
11 - Tebessüm Piknik Alanı
Fatih, Konur Sk. No:26, 06145 Pursaklar/Ankara, Türkiye
12 - Yakacık Mesire Alanı
Yakacık, 3608. Sk., 06105 Yenimahalle/Ankara, Türkiye
13 - Göksu Parki Piknik Alanı
Göksu, 06820 Etimesgut/Ankara, Türkiye
14 - Gölbaşı Bahar Piknik Alanı
Karşıyaka, opet petrol karşısı, Haymana Yolu Blv. no:183, 06830 Gölbaşı/Ankara, Türkiye
15 - Bağlum Piknik Alanı
Karşıyaka, Bağlar Cd. No:14, 06291 Keçiören/Ankara, Türkiye
16 - Bağlum Piknik Alanı
Hisar, Okul Cd. No:37, 06291 Keçiören/Ankara, Türkiye
17 - Doğapark piknik alani
Alacaatlı, 06810 Çankaya/Ankara, Türkiye
18 - Alacaatlı Aile Park Piknik
Alacaatlı, Türkkonut Blv No 29/1, 06100 Çankaya/Ankara, Türkiye
19 - Mesire Alanı
İvedik Mh., 06105 Yenimahalle/Ankara, Türkiye
20 - Yıldırım Beyazıt Piknik Alanı
Süvari, 06790 Etimesgut/Ankara, Türkiye
Ankara’da Nerede Piknik Yapılır?
Sıcak havayı ve hafta sonunu değerlendirmek isteyen Ankaralılar, “Ankara’da nerede piknik yapılır?” sorusuna yanıt arıyor. Özellikle şehrin keşmekeşinden uzaklaşmak isteyen başkentlilerin ilk aradığı benzersiz bir doğa manzarası oluyor. Öte yandan Ankara’nın farklı ilçelerinde pek çok piknik yapma alanı bulunuyor. İşte, Ankara’da piknik yapılacak yerler:
· Göl kenarları,
· Mesire alanları,
· Parklar.
17 Haz 2021 - 07:44 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.