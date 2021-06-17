Haberler Ankara Haberler Ankara
- 17 Haz 2021 - 07:51 G: 17 Haz 2021 - 09:57

Ankarada En İyi İşkembe Çorbası Nerede İçilir? İşte Ankara'da Çorba İçebileceğiniz En İyi Mekanlar…

Çorbalar içerisinde önemli bir yere sahip olan işkembe, özellikle geceleri çok sık içiliyor. Gece hayatının da renkli olduğu Ankarada en iyi işkembe çorbası nerede içilir? İşte, Ankara'da çorba içebileceğiniz en iyi mekanlar…

İçenin müdavimi olduğu işkembe çorbası, mideyi rahatlattığı ve tok tuttuğu için özellikle gece acıkmaları sırasında tercih ediliyor. Ankara’nın da tarihi çorbacıları bulunan bir kent olması, bu mekanların yoğun bir ilgi görmesine neden oluyor.

1 - Köroğlu İşkembe

Bağcılar, Koza Sk., 06670 Çankaya/Ankara, Türkiye

2 - Deva Kebap ve İşkembe

Cumhuriyet Mah. Sakarya Cad, İnkılap Sk. 15/A, 06430 Çankaya/Ankara, Türkiye

3 - DONAS HATAY USULU DONER - KELLE PAÇA İŞKEMBE ÇORBA

Şehit Osman Avcı, Malazgirt 1071. Cd. No: 53/C, 06820 Etimesgut/Ankara, Türkiye

4 - Çorba Dünyasi

Ahi Mesut, Mahallesi, 1901. Sk. No:7, 06794 Etimesgut/Ankara, Türkiye

5 - Beykoz Paça & İşkembe

Ayrancı, Hoşdere Cd. No:212 D:A, 06540 Çankaya/Ankara, Türkiye

6 - Palandöken Çorba

şeker mahallesi 1419 cadde, 1417. Cd. No:2-B D:1, 06820 Etimesgut, Türkiye

7 - Köroğlu İşkembecisi

Kızılırmak, Muhsin Yazıcıoğlu Cd. 17/9, 06510 Çankaya/Ankara, Türkiye

8 - Paşam İşkembe ve Türk Mutfağı

İlkadım, Dikmen Cd. No:259 D:F, 06450 Çankaya/Ankara, Türkiye

9 - Başkent Akay Çorba Işkembe Kebap

Kavaklıdere, Büklüm Sokağı No:2, 06680 Çankaya/Ankara, Türkiye

10 - Rumeli İşkembecisi

Cumhuriyet, Bayındır-1 Sk. 25/A, 06420 Çankaya/Ankara, Türkiye

11 - Meşhur İşkembeci

Şehit Kubilay, Şentepe, Yenimahalle, Özlem Cd. No:59/A, 06210 Keçiören, Türkiye

12 - MECİDİYE İŞKEMBECİSİ

Şefkat, Kızlarpınarı Cd. NO:32, 06300 Keçiören/Ankara, Türkiye

13 - İstanbul Çorbacısı

Şehit Osman Avcı Mahallesi, 1419. Cd. No:12/A, 06820, Eryaman/Etimesgut/Ankara, 06820 Etimesgut/Ankara, Türkiye

14 - Meşhur Mithatpaşa İşkembecisi Ve Kebapçısı

Kızılay, Mithatpaşa Cd. 21/A, 06420 Çankaya/Ankara, Türkiye

15 - Büket İşkembecisi

Kızılay, Sümer-1 Sk. 22/A, 06420 Çankaya/Ankara, Türkiye

16 - Çorba Mola

Gaziosmanpaşa, No:10, Ankara Cd., 06830 Gölbaşı, Türkiye

17 - BOSNA İŞKEMBECİSİ ET LOKANTASI

Altay, 06820 Etimesgut/Ankara, Türkiye

18 - Han Çorba

Merkez, Özal Bulvarı No 9/A, 06145 Pursaklar/Ankara, Türkiye

19 - Bi Çorba Çakırlar

Yeni Batı Mh, 2416. Cd. No: 1-A/B, 06370 Yenimahalle/Ankara, Türkiye

20 - Meşhur Polatlı Çorba & Sakatat

eski, No:20, 06794 Ahi Mesut Mahallesi, Zirve Caddesi, 1776. Cd. 19/B-B, 06794 Etimesgut/Ankara, Türkiye

Ankarada En İyi İşkembe Çorbası Nerede İçilir?

Ankara ziyaretçilerinin sıklıkla merak ettiği bir konu olan “Ankarada en iyi işkembe çorbası nerede içilir?” sorusu araştırılmaya devam ediliyor. İyi bir çorba içmek isteyenlerin yoğun bölgeleri tercih etmesinde fayda bulunuyor. Zira, yoğun olan bölgelerde çorba içimi daha sık olacağı için işkembe çorbasının en tazesini içmek mümkün oluyor. Gece hayatıyla Türkiye’nin en popüler şehirlerinden biri olan Ankara, ünlü işkembecilerini de gece hayatının yoğun olduğu bölgelerde bulunduruyor.

Özellikle Çankaya ilçesi, pek çok meşhur işkembe çorbasına ev sahipliği yapıyor. Çorbacılardan en meşhuru ise uzun tarihi ile öne çıkıyor. Tarihi Murat Efendi Lokanta & İşkembecisi isimli restoran, 1955’ten günümüze misafirlerini ağırlıyor. Çeşitli lezzetleri de menüsünde bulunduran Tarihi Murat Efendi Lokanta & İşkembecisi, Ankara’nın Çankaya ilçesinde yer alıyor.

17 Haz 2021 - 07:51 - Yaşam

# ANKARA REHBERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara'da Nerede Kahvaltı Yapılır? Ankarada Köy Kahvaltısı Nerede Yapılır? Serpme Kahvaltı Menüsünde Neler Var? mask
Ankara'da Nerede Kahvaltı Yapılır? Ankarada Köy Kahvaltısı Nerede Yapılır? Serpme Kahvaltı Menüsünde Neler Var?
Ankara’da En Ucuz Fiyat Ve Performans Lastiğini Nereden Alabilirim? mask
Ankara’da En Ucuz Fiyat Ve Performans Lastiğini Nereden Alabilirim?
Ankara Metro Durakları Nereler? Ankara Metro Sefer Saatleri ve Ankara Metro Haritası mask
Ankara Metro Durakları Nereler? Ankara Metro Sefer Saatleri ve Ankara Metro Haritası
Ankara'da Bulunan Zafer Anıtı'ndaki Büyük Hata Nedir? İşte Bilinmeyen Tarihi Bilgi… mask
Ankara'da Bulunan Zafer Anıtı'ndaki Büyük Hata Nedir? İşte Bilinmeyen Tarihi Bilgi…
Ankara'da Cenaze İşlemleri Nasıl Yapılır? Evde Vefat Durumunda Ne Yapılır Ankara? mask
Ankara'da Cenaze İşlemleri Nasıl Yapılır? Evde Vefat Durumunda Ne Yapılır Ankara?
Ankara’da Nerede Piknik Yapılır? İşte Ankara’da Ailece Piknik Yapılacak Yerler mask
Ankara’da Nerede Piknik Yapılır? İşte Ankara’da Ailece Piknik Yapılacak Yerler
Ankara'da En İyi Tost Nerede Yenir? İşte Ankara'nın En Meşhur Tostu… mask
Ankara'da En İyi Tost Nerede Yenir? İşte Ankara'nın En Meşhur Tostu…
Ankara'da Gece Hayatı , Eğlencesi Nasıldır? Nereye Gidilir? Nerede Eğlenilir? mask
Ankara'da Gece Hayatı , Eğlencesi Nasıldır? Nereye Gidilir? Nerede Eğlenilir?
Ankara'da Takım Elbise Nereden Alınır? İşte Takım Elbise Modelleri Ve Fiyatları mask
Ankara'da Takım Elbise Nereden Alınır? İşte Takım Elbise Modelleri Ve Fiyatları
Ankara Çubuk İlçe Haberleri! Çubuk Nerede, Nasıl Gidilir? Çubuk Gezilecek Yerleri, Ören Yerleri Nelerdir? mask
Ankara Çubuk İlçe Haberleri! Çubuk Nerede, Nasıl Gidilir? Çubuk Gezilecek Yerleri, Ören Yerleri Nelerdir?
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara'da Nerede Kahvaltı Yapılır? Ankarada Köy Kahvaltısı Nerede Yapılır? Serpme Kahvaltı Menüsünde Neler Var? mask
Ankara'da Nerede Kahvaltı Yapılır? Ankarada Köy Kahvaltısı Nerede Yapılır? Serpme Kahvaltı Menüsünde Neler Var?
Ankara’da En Ucuz Fiyat Ve Performans Lastiğini Nereden Alabilirim? mask
Ankara’da En Ucuz Fiyat Ve Performans Lastiğini Nereden Alabilirim?
Ankara Metro Durakları Nereler? Ankara Metro Sefer Saatleri ve Ankara Metro Haritası mask
Ankara Metro Durakları Nereler? Ankara Metro Sefer Saatleri ve Ankara Metro Haritası
Ankara'da Bulunan Zafer Anıtı'ndaki Büyük Hata Nedir? İşte Bilinmeyen Tarihi Bilgi… mask
Ankara'da Bulunan Zafer Anıtı'ndaki Büyük Hata Nedir? İşte Bilinmeyen Tarihi Bilgi…
Ankara'da Cenaze İşlemleri Nasıl Yapılır? Evde Vefat Durumunda Ne Yapılır Ankara? mask
Ankara'da Cenaze İşlemleri Nasıl Yapılır? Evde Vefat Durumunda Ne Yapılır Ankara?
Ankara’da Nerede Piknik Yapılır? İşte Ankara’da Ailece Piknik Yapılacak Yerler mask
Ankara’da Nerede Piknik Yapılır? İşte Ankara’da Ailece Piknik Yapılacak Yerler
Ankara'da En İyi Tost Nerede Yenir? İşte Ankara'nın En Meşhur Tostu… mask
Ankara'da En İyi Tost Nerede Yenir? İşte Ankara'nın En Meşhur Tostu…
Ankara'da Gece Hayatı , Eğlencesi Nasıldır? Nereye Gidilir? Nerede Eğlenilir? mask
Ankara'da Gece Hayatı , Eğlencesi Nasıldır? Nereye Gidilir? Nerede Eğlenilir?
Ankara'da Takım Elbise Nereden Alınır? İşte Takım Elbise Modelleri Ve Fiyatları mask
Ankara'da Takım Elbise Nereden Alınır? İşte Takım Elbise Modelleri Ve Fiyatları
17 Haziran 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
17 Haziran 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Türkiye Rekora Koşuyor! Bakan Koca Yapılan Aşı Sayısını Açıkladı! 1,5 Milyona Yakın! mask
Türkiye Rekora Koşuyor! Bakan Koca Yapılan Aşı Sayısını Açıkladı! 1,5 Milyona Yakın!
Euro 2020 Veda Seslerimiz Geliyor! Türkiye Maalesef Yol Ayrımında, İtalya Tur Bindirdi! mask
Euro 2020 Veda Seslerimiz Geliyor! Türkiye Maalesef Yol Ayrımında, İtalya Tur Bindirdi!
FED Kararı Dolar'ı Yatay Seyirdi Tuttu! Merkez Bankası Kararı Fitili Ateşleyebilir! mask
FED Kararı Dolar'ı Yatay Seyirdi Tuttu! Merkez Bankası Kararı Fitili Ateşleyebilir!
Survivor Ayşe’den İsmail’e Acun Ilıcalı’nın Önünde “İğrenç” Suçlama! İsmail Yarışmadan Çekilme Kararı Aldığını Resmen Duyurdu! Görenler “Yazıklar Olsun” Dedi! mask
Survivor Ayşe’den İsmail’e Acun Ilıcalı’nın Önünde “İğrenç” Suçlama! İsmail Yarışmadan Çekilme Kararı Aldığını Resmen Duyurdu! Görenler “Yazıklar Olsun” Dedi!
Ankara Koronavirüs Salgınında Son Dakika! Görenlerin Aklı Yerinden Çıktı, Gözler Fal Taşı Gibi Açıldı! Sağlık Bakanı Koca Öyle Bir Şey Dedi Ki… mask
Ankara Koronavirüs Salgınında Son Dakika! Görenlerin Aklı Yerinden Çıktı, Gözler Fal Taşı Gibi Açıldı! Sağlık Bakanı Koca Öyle Bir Şey Dedi Ki…
Ankara'da Nerede Kahvaltı Yapılır? Ankarada Köy Kahvaltısı Nerede Yapılır? Serpme Kahvaltı Menüsünde Neler Var? mask
Ankara'da Nerede Kahvaltı Yapılır? Ankarada Köy Kahvaltısı Nerede Yapılır? Serpme Kahvaltı Menüsünde Neler Var?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status