Ankarada En İyi İşkembe Çorbası Nerede İçilir? İşte Ankara'da Çorba İçebileceğiniz En İyi Mekanlar…
Çorbalar içerisinde önemli bir yere sahip olan işkembe, özellikle geceleri çok sık içiliyor. Gece hayatının da renkli olduğu Ankarada en iyi işkembe çorbası nerede içilir? İşte, Ankara'da çorba içebileceğiniz en iyi mekanlar…
İçenin müdavimi olduğu işkembe çorbası, mideyi rahatlattığı ve tok tuttuğu için özellikle gece acıkmaları sırasında tercih ediliyor. Ankara’nın da tarihi çorbacıları bulunan bir kent olması, bu mekanların yoğun bir ilgi görmesine neden oluyor.
1 - Köroğlu İşkembe
Bağcılar, Koza Sk., 06670 Çankaya/Ankara, Türkiye
2 - Deva Kebap ve İşkembe
Cumhuriyet Mah. Sakarya Cad, İnkılap Sk. 15/A, 06430 Çankaya/Ankara, Türkiye
3 - DONAS HATAY USULU DONER - KELLE PAÇA İŞKEMBE ÇORBA
Şehit Osman Avcı, Malazgirt 1071. Cd. No: 53/C, 06820 Etimesgut/Ankara, Türkiye
4 - Çorba Dünyasi
Ahi Mesut, Mahallesi, 1901. Sk. No:7, 06794 Etimesgut/Ankara, Türkiye
5 - Beykoz Paça & İşkembe
Ayrancı, Hoşdere Cd. No:212 D:A, 06540 Çankaya/Ankara, Türkiye
6 - Palandöken Çorba
şeker mahallesi 1419 cadde, 1417. Cd. No:2-B D:1, 06820 Etimesgut, Türkiye
7 - Köroğlu İşkembecisi
Kızılırmak, Muhsin Yazıcıoğlu Cd. 17/9, 06510 Çankaya/Ankara, Türkiye
8 - Paşam İşkembe ve Türk Mutfağı
İlkadım, Dikmen Cd. No:259 D:F, 06450 Çankaya/Ankara, Türkiye
9 - Başkent Akay Çorba Işkembe Kebap
Kavaklıdere, Büklüm Sokağı No:2, 06680 Çankaya/Ankara, Türkiye
10 - Rumeli İşkembecisi
Cumhuriyet, Bayındır-1 Sk. 25/A, 06420 Çankaya/Ankara, Türkiye
11 - Meşhur İşkembeci
Şehit Kubilay, Şentepe, Yenimahalle, Özlem Cd. No:59/A, 06210 Keçiören, Türkiye
12 - MECİDİYE İŞKEMBECİSİ
Şefkat, Kızlarpınarı Cd. NO:32, 06300 Keçiören/Ankara, Türkiye
13 - İstanbul Çorbacısı
Şehit Osman Avcı Mahallesi, 1419. Cd. No:12/A, 06820, Eryaman/Etimesgut/Ankara, 06820 Etimesgut/Ankara, Türkiye
14 - Meşhur Mithatpaşa İşkembecisi Ve Kebapçısı
Kızılay, Mithatpaşa Cd. 21/A, 06420 Çankaya/Ankara, Türkiye
15 - Büket İşkembecisi
Kızılay, Sümer-1 Sk. 22/A, 06420 Çankaya/Ankara, Türkiye
16 - Çorba Mola
Gaziosmanpaşa, No:10, Ankara Cd., 06830 Gölbaşı, Türkiye
17 - BOSNA İŞKEMBECİSİ ET LOKANTASI
Altay, 06820 Etimesgut/Ankara, Türkiye
18 - Han Çorba
Merkez, Özal Bulvarı No 9/A, 06145 Pursaklar/Ankara, Türkiye
19 - Bi Çorba Çakırlar
Yeni Batı Mh, 2416. Cd. No: 1-A/B, 06370 Yenimahalle/Ankara, Türkiye
20 - Meşhur Polatlı Çorba & Sakatat
eski, No:20, 06794 Ahi Mesut Mahallesi, Zirve Caddesi, 1776. Cd. 19/B-B, 06794 Etimesgut/Ankara, Türkiye
Ankarada En İyi İşkembe Çorbası Nerede İçilir?
Ankara ziyaretçilerinin sıklıkla merak ettiği bir konu olan “Ankarada en iyi işkembe çorbası nerede içilir?” sorusu araştırılmaya devam ediliyor. İyi bir çorba içmek isteyenlerin yoğun bölgeleri tercih etmesinde fayda bulunuyor. Zira, yoğun olan bölgelerde çorba içimi daha sık olacağı için işkembe çorbasının en tazesini içmek mümkün oluyor. Gece hayatıyla Türkiye’nin en popüler şehirlerinden biri olan Ankara, ünlü işkembecilerini de gece hayatının yoğun olduğu bölgelerde bulunduruyor.
Özellikle Çankaya ilçesi, pek çok meşhur işkembe çorbasına ev sahipliği yapıyor. Çorbacılardan en meşhuru ise uzun tarihi ile öne çıkıyor. Tarihi Murat Efendi Lokanta & İşkembecisi isimli restoran, 1955’ten günümüze misafirlerini ağırlıyor. Çeşitli lezzetleri de menüsünde bulunduran Tarihi Murat Efendi Lokanta & İşkembecisi, Ankara’nın Çankaya ilçesinde yer alıyor.
17 Haz 2021 - 07:51 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.