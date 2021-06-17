Ankarada En İyi İşkembe Çorbası Nerede İçilir? İşte Ankara'da Çorba İçebileceğiniz En İyi Mekanlar…

İçenin müdavimi olduğu işkembe çorbası, mideyi rahatlattığı ve tok tuttuğu için özellikle gece acıkmaları sırasında tercih ediliyor. Ankara’nın da tarihi çorbacıları bulunan bir kent olması, bu mekanların yoğun bir ilgi görmesine neden oluyor.

1 - Köroğlu İşkembe

Bağcılar, Koza Sk., 06670 Çankaya/Ankara, Türkiye

2 - Deva Kebap ve İşkembe

Cumhuriyet Mah. Sakarya Cad, İnkılap Sk. 15/A, 06430 Çankaya/Ankara, Türkiye

3 - DONAS HATAY USULU DONER - KELLE PAÇA İŞKEMBE ÇORBA

Şehit Osman Avcı, Malazgirt 1071. Cd. No: 53/C, 06820 Etimesgut/Ankara, Türkiye

4 - Çorba Dünyasi

Ahi Mesut, Mahallesi, 1901. Sk. No:7, 06794 Etimesgut/Ankara, Türkiye

5 - Beykoz Paça & İşkembe

Ayrancı, Hoşdere Cd. No:212 D:A, 06540 Çankaya/Ankara, Türkiye

6 - Palandöken Çorba

şeker mahallesi 1419 cadde, 1417. Cd. No:2-B D:1, 06820 Etimesgut, Türkiye

7 - Köroğlu İşkembecisi

Kızılırmak, Muhsin Yazıcıoğlu Cd. 17/9, 06510 Çankaya/Ankara, Türkiye

8 - Paşam İşkembe ve Türk Mutfağı

İlkadım, Dikmen Cd. No:259 D:F, 06450 Çankaya/Ankara, Türkiye

9 - Başkent Akay Çorba Işkembe Kebap

Kavaklıdere, Büklüm Sokağı No:2, 06680 Çankaya/Ankara, Türkiye

10 - Rumeli İşkembecisi

Cumhuriyet, Bayındır-1 Sk. 25/A, 06420 Çankaya/Ankara, Türkiye

11 - Meşhur İşkembeci

Şehit Kubilay, Şentepe, Yenimahalle, Özlem Cd. No:59/A, 06210 Keçiören, Türkiye

12 - MECİDİYE İŞKEMBECİSİ

Şefkat, Kızlarpınarı Cd. NO:32, 06300 Keçiören/Ankara, Türkiye

13 - İstanbul Çorbacısı

Şehit Osman Avcı Mahallesi, 1419. Cd. No:12/A, 06820, Eryaman/Etimesgut/Ankara, 06820 Etimesgut/Ankara, Türkiye

14 - Meşhur Mithatpaşa İşkembecisi Ve Kebapçısı

Kızılay, Mithatpaşa Cd. 21/A, 06420 Çankaya/Ankara, Türkiye

15 - Büket İşkembecisi

Kızılay, Sümer-1 Sk. 22/A, 06420 Çankaya/Ankara, Türkiye

16 - Çorba Mola

Gaziosmanpaşa, No:10, Ankara Cd., 06830 Gölbaşı, Türkiye

17 - BOSNA İŞKEMBECİSİ ET LOKANTASI

Altay, 06820 Etimesgut/Ankara, Türkiye

18 - Han Çorba

Merkez, Özal Bulvarı No 9/A, 06145 Pursaklar/Ankara, Türkiye

19 - Bi Çorba Çakırlar

Yeni Batı Mh, 2416. Cd. No: 1-A/B, 06370 Yenimahalle/Ankara, Türkiye

20 - Meşhur Polatlı Çorba & Sakatat

eski, No:20, 06794 Ahi Mesut Mahallesi, Zirve Caddesi, 1776. Cd. 19/B-B, 06794 Etimesgut/Ankara, Türkiye

Ankarada En İyi İşkembe Çorbası Nerede İçilir?



Ankara ziyaretçilerinin sıklıkla merak ettiği bir konu olan “Ankarada en iyi işkembe çorbası nerede içilir?” sorusu araştırılmaya devam ediliyor. İyi bir çorba içmek isteyenlerin yoğun bölgeleri tercih etmesinde fayda bulunuyor. Zira, yoğun olan bölgelerde çorba içimi daha sık olacağı için işkembe çorbasının en tazesini içmek mümkün oluyor. Gece hayatıyla Türkiye’nin en popüler şehirlerinden biri olan Ankara, ünlü işkembecilerini de gece hayatının yoğun olduğu bölgelerde bulunduruyor.



Özellikle Çankaya ilçesi, pek çok meşhur işkembe çorbasına ev sahipliği yapıyor. Çorbacılardan en meşhuru ise uzun tarihi ile öne çıkıyor. Tarihi Murat Efendi Lokanta & İşkembecisi isimli restoran, 1955’ten günümüze misafirlerini ağırlıyor. Çeşitli lezzetleri de menüsünde bulunduran Tarihi Murat Efendi Lokanta & İşkembecisi, Ankara’nın Çankaya ilçesinde yer alıyor.



