Ankara'da Nerede Kahvaltı Yapılır? Ankarada Köy Kahvaltısı Nerede Yapılır? Serpme Kahvaltı Menüsünde Neler Var?
Hafta sonlarının vazgeçilmezi olan serpme kahvaltılar, Ankaralıların da en sevdiği aktiviteler arasında yer alıyor. Güne keyifli bir başlangıç yapmak isteyen Ankaralıların gündeminde; “Ankara da nerede kahvaltı yapılır? Ankarada köy kahvaltısı nerede yapılır? Serpme kahvaltı menüsünde neler var?” soruları yer alıyor…
Hemen hemen her aileyi bir araya getiren pazar kahvaltıları, herkesçe özel olarak kabul ediliyor. Aile zamanı olarak da tanımlanan bu kahvaltılar, özel görüldüğü için, dışarıda gerçekleştirilmek isteniyor. Hem güne mutlu bir başlangıç yapmak hem de temiz bir nefes almak isteyen Ankaralılar, köy kahvaltısı yapabileceği bölgeleri merak ediyor.
1 - Eylül Yöresel Kahvaltı Salonu
Gaziosmanpaşa, Uğur Mumcu Cad. Koza Sok No:118 D:15, 06610 Çankaya/Ankara, Türkiye
2 - Meşhur Van Kahvaltısı
Hilal, Rabindranath Tagore Cd. No:40 06550, 06550 Çankaya/Ankara, Türkiye
3 - Meşhur Köy Kahvaltısı
Yıldızevler, Barış Manço Park İçi Yolu, 06550 Çankaya/Ankara, Türkiye
4 - Deniz Kozanlı
Oğuzlar Mah., 1368. Sokak Ceyhun Kansu Cad. 4/B, 06520 Çankaya/Ankara, Türkiye
5 - Taştan Kahvaltı & Ev Yemekleri
İlkyerleşim, 1901. Cd. 56/6, 06370 Yenimahalle/Ankara, Türkiye
6 - Meşhur Van Kahvaltı
Hilal, Rabindranath Tagore Cd. no:40, 06550 Çankaya/Ankara, Türkiye
7 - Zeytuni
Güvenevler, 10, Esenlik Sk., 06690 Çankaya/Ankara, Türkiye
8 - Emirgan Sütiş Ankara
Kızılırmak, Muhsin Yazıcıoğlu Cd. No: 27 D:C, 06530 Çankaya/Ankara, Türkiye
9 - Latifeden Kahvaltı & Kahve
Kavaklıdere, Zeytin Dalı Cd No:12, 06680 Çankaya/Ankara, Türkiye
10 - Serpme Kahvaltı
Bahçelievler, Azerbaycan Cd. No:65, 06490 Çankaya/Ankara, Türkiye
11 - Kahvalti Sarayı
İstasyon, 06790 Etimesgut/Ankara, Türkiye
12 - Salkım söğüt kahvaltı mantı çibörek
Mustafa kemal mahallesi 2139 cadde numara, D:17, 06530 Çankaya/Ankara, Türkiye
13 - Emek Kahvaltı Salonu
Güney Mahallesi, Atatürk Blv no 62, 06420 Çankaya/Ankara, Türkiye
14 - Poyraz Paşanın Yeri - Kahvaltı
Güzelhisar mahallesi Bağlar Mevkii No : 166, 06750 Akyurt/Ankara, Türkiye
15 - Kahvaltı Evi
Korkutreis, Strazburg Cd. No:3, 06430 Çankaya/Ankara, Türkiye
16 - Kahvalti Keyfi
Etlik, Adnan Yüksel Cd. No:62, 06010 Keçiören/Ankara, Türkiye
17 - Meşhur Van Kahvaltısı
Hilal, Rabindranath Tagore Cd. No:40, 06550 Çankaya/Ankara, Türkiye
18 - Patile Yıldız
Birlik, 435. Cd. No:63, 06550 Çankaya/Ankara, Türkiye
19 - Hattena Hatay Sofrası
Nasuh Akar, Süleyman Hacıabdullahoğlu Cd. 41/A, 06520 Çankaya/Ankara, Türkiye
20 - Rafadan Kahvaltı Evi
Karşıyaka, 06830 Gölbaşı/Ankara, Türkiye
Ankara Da Nerede Kahvaltı Yapılır?
Ankara’da yaşayanlar ve Ankara’yı ziyaret edecek kişiler, “Ankara da nerede kahvaltı yapılır?” sorusuna cevap arıyor. Birçok ilçede Ankara ziyaretçilerini bekleyen kahvaltı mekanları özellikle gün içerisinde fazla ziyaretçi alan Çankaya ilçesi üzerinde yer alıyor. Öte yandan Ankara’nın doğal güzelliklerinin etrafında da pek çok kahvaltı mekanı bulunuyor. Ankaralılardan geçer not alan kahvaltı yerlerinin listesi ise şu şekilde sıralanıyor:
· Big Chefs
· Cafe Des Cafes
· Cafe Hamlakit
· Cafemiz
· Ceremi Butik Pasta
· Chef In The Kitchen
· Dafne Restoran
· Deniz Kozanlı
· Ekşi Maya
· Emoş Gözleme Mantı Evi
· Fatma Teyzenin Yeri
· Gaga Manjero
· Kırık Oklava
· Seyir Cafe
· Tilma Boutique House Cafe
· Timboo Cafe
· Turta Home Cafe
· Yeşilçam Turkuaz Cafe
· Zeytuni
17 Haz 2021 - 08:07 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.