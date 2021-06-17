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- 17 Haz 2021 - 08:07 G: 17 Haz 2021 - 09:42

Ankara'da Nerede Kahvaltı Yapılır? Ankarada Köy Kahvaltısı Nerede Yapılır? Serpme Kahvaltı Menüsünde Neler Var?

Hafta sonlarının vazgeçilmezi olan serpme kahvaltılar, Ankaralıların da en sevdiği aktiviteler arasında yer alıyor. Güne keyifli bir başlangıç yapmak isteyen Ankaralıların gündeminde; “Ankara da nerede kahvaltı yapılır? Ankarada köy kahvaltısı nerede yapılır? Serpme kahvaltı menüsünde neler var?” soruları yer alıyor…

Hemen hemen her aileyi bir araya getiren pazar kahvaltıları, herkesçe özel olarak kabul ediliyor. Aile zamanı olarak da tanımlanan bu kahvaltılar, özel görüldüğü için, dışarıda gerçekleştirilmek isteniyor. Hem güne mutlu bir başlangıç yapmak hem de temiz bir nefes almak isteyen Ankaralılar, köy kahvaltısı yapabileceği bölgeleri merak ediyor.

1 - Eylül Yöresel Kahvaltı Salonu

Gaziosmanpaşa, Uğur Mumcu Cad. Koza Sok No:118 D:15, 06610 Çankaya/Ankara, Türkiye

2 - Meşhur Van Kahvaltısı

Hilal, Rabindranath Tagore Cd. No:40 06550, 06550 Çankaya/Ankara, Türkiye

3 - Meşhur Köy Kahvaltısı

Yıldızevler, Barış Manço Park İçi Yolu, 06550 Çankaya/Ankara, Türkiye

4 - Deniz Kozanlı

Oğuzlar Mah., 1368. Sokak Ceyhun Kansu Cad. 4/B, 06520 Çankaya/Ankara, Türkiye

5 - Taştan Kahvaltı & Ev Yemekleri

İlkyerleşim, 1901. Cd. 56/6, 06370 Yenimahalle/Ankara, Türkiye

6 - Meşhur Van Kahvaltı

Hilal, Rabindranath Tagore Cd. no:40, 06550 Çankaya/Ankara, Türkiye

7 - Zeytuni

Güvenevler, 10, Esenlik Sk., 06690 Çankaya/Ankara, Türkiye

8 - Emirgan Sütiş Ankara

Kızılırmak, Muhsin Yazıcıoğlu Cd. No: 27 D:C, 06530 Çankaya/Ankara, Türkiye

9 - Latifeden Kahvaltı & Kahve

Kavaklıdere, Zeytin Dalı Cd No:12, 06680 Çankaya/Ankara, Türkiye

10 - Serpme Kahvaltı

Bahçelievler, Azerbaycan Cd. No:65, 06490 Çankaya/Ankara, Türkiye

11 - Kahvalti Sarayı

İstasyon, 06790 Etimesgut/Ankara, Türkiye

12 - Salkım söğüt kahvaltı mantı çibörek

Mustafa kemal mahallesi 2139 cadde numara, D:17, 06530 Çankaya/Ankara, Türkiye

13 - Emek Kahvaltı Salonu

Güney Mahallesi, Atatürk Blv no 62, 06420 Çankaya/Ankara, Türkiye

14 - Poyraz Paşanın Yeri - Kahvaltı

Güzelhisar mahallesi Bağlar Mevkii No : 166, 06750 Akyurt/Ankara, Türkiye

15 - Kahvaltı Evi

Korkutreis, Strazburg Cd. No:3, 06430 Çankaya/Ankara, Türkiye

16 - Kahvalti Keyfi

Etlik, Adnan Yüksel Cd. No:62, 06010 Keçiören/Ankara, Türkiye

17 - Meşhur Van Kahvaltısı

Hilal, Rabindranath Tagore Cd. No:40, 06550 Çankaya/Ankara, Türkiye

18 - Patile Yıldız

Birlik, 435. Cd. No:63, 06550 Çankaya/Ankara, Türkiye

19 - Hattena Hatay Sofrası

Nasuh Akar, Süleyman Hacıabdullahoğlu Cd. 41/A, 06520 Çankaya/Ankara, Türkiye

20 - Rafadan Kahvaltı Evi

Karşıyaka, 06830 Gölbaşı/Ankara, Türkiye

Ankara Da Nerede Kahvaltı Yapılır?

Ankara’da yaşayanlar ve Ankara’yı ziyaret edecek kişiler, “Ankara da nerede kahvaltı yapılır?” sorusuna cevap arıyor. Birçok ilçede Ankara ziyaretçilerini bekleyen kahvaltı mekanları özellikle gün içerisinde fazla ziyaretçi alan Çankaya ilçesi üzerinde yer alıyor. Öte yandan Ankara’nın doğal güzelliklerinin etrafında da pek çok kahvaltı mekanı bulunuyor. Ankaralılardan geçer not alan kahvaltı yerlerinin listesi ise şu şekilde sıralanıyor:

·       Big Chefs

·       Cafe Des Cafes

·       Cafe Hamlakit

·       Cafemiz

·       Ceremi Butik Pasta

·       Chef In The Kitchen

·       Dafne Restoran

·       Deniz Kozanlı

·       Ekşi Maya

·       Emoş Gözleme Mantı Evi

·       Fatma Teyzenin Yeri

·       Gaga Manjero

·       Kırık Oklava

·       Seyir Cafe

·       Tilma Boutique House Cafe

·       Timboo Cafe

·       Turta Home Cafe

·       Yeşilçam Turkuaz Cafe

·       Zeytuni

17 Haz 2021 - 08:07 - Yaşam

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