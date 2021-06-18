Arka Sokaklar Dizisi İpler Koptu! 15 Yılın Sonuna Gelindi, Artık Bir Bölümü Bile Olmayacak! Kanal D Kararını Duyurdu! Efsane Dizinin Sonu Geldi…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar dizisinde ipler koptu. 15 yılın sonuna gelindi, artık bir bölüm bile yayınlamayacağını resmen duyurdu. Kanal D kararını duyurdu ve bu kararından geri çekilemeyeceğini de açıkladı. Tam 15 yıllık efsane dizinin resmen sonuna gelindi. Peki, neler oluyor?
Başrollerinde Zafer Engin, Alp Korkmaz, Şevket Çoruh, Özgür Ozan gibi birbirinden başarılı isimleri bulunduran efsane dizi Cuma akşamlarına aksiyon katan diziler arasında yerini alıyordu. Rekabetine Kırmızı Oda gibi güçlü bir diziyi alan başarılı dizi, son bölümüyle bu akşam ekranlara veda edecek. Çocuk oyunculardan genç oyuncularına kadar birçok ismi ekranlardan sevenleriyle buluşturmuş olan başarılı dizi bu akşam ekranlara veda edecek.
Her bölümünde farklı bir heyecan yaşatan başarılı dizinin son bölümünde neler olacağı merak konusu haline gelmişti. Sadece 4 gün önce finaline ait bir fragman yayınlayan dizisinin reytingleri ise oldukça iyiydi. Peki, dizi neden final yapıyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.