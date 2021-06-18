Arka Sokaklar Dizisi İpler Koptu! 15 Yılın Sonuna Gelindi, Artık Bir Bölümü Bile Olmayacak! Kanal D Kararını Duyurdu! Efsane Dizinin Sonu Geldi…

Başrollerinde Zafer Engin, Alp Korkmaz, Şevket Çoruh, Özgür Ozan gibi birbirinden başarılı isimleri bulunduran efsane dizi Cuma akşamlarına aksiyon katan diziler arasında yerini alıyordu. Rekabetine Kırmızı Oda gibi güçlü bir diziyi alan başarılı dizi, son bölümüyle bu akşam ekranlara veda edecek. Çocuk oyunculardan genç oyuncularına kadar birçok ismi ekranlardan sevenleriyle buluşturmuş olan başarılı dizi bu akşam ekranlara veda edecek.

Her bölümünde farklı bir heyecan yaşatan başarılı dizinin son bölümünde neler olacağı merak konusu haline gelmişti. Sadece 4 gün önce finaline ait bir fragman yayınlayan dizisinin reytingleri ise oldukça iyiydi. Peki, dizi neden final yapıyor?



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