Esra Erol’da Esra Erol Öyle Bir Laf Söyledi ki, Resmen “Kapak” Oldu! Avukat Hülya Çıldırdı, Sinirden Konuşamadı! 4 Bin Lira İçin Öz Kızını…

Kısa bir süre önce Ali Bey, eşinin kendini terk ettiğini dile getirmiş ve eşine “Geri dön, seni çok seviyorum” açıklamasında bulunmuştu. Ali Bey’in eşi uzun bir süre bu çağrıya sessiz kalmış fakat daha sonra ekranlara katılmıştı. Ali Bey’in eşi İlknur Hanım, "Kocam eve hiçbir zaman para getirmedi. Kira borcu birikmiş, faturalar birikmiş şekilde yaşadık. Beni sevdiğini söylüyor, o da yalan. Küçük kızım fakirlikten okulu bıraktı. Bu adam, sizin burada gördüğünüz gibi masum değil. Bana çok dayak attı" sözlerini dile getirmişti.

Sözlerin hemen ardından ise kızları Ebru canlı yayın bağlandı ve “Annem beni para için sattı. Paramız yok diye beni evlendirmeye kalktılar. Ben istemedim, annem ‘kızımı getirin’ demek yerine, ‘4 bin lira getirin’ dedi” sözlerini dile getirdi. Bunun üzerine İlknur Hanım’ın kaçmış olduğu Eşref Bey ve Eşref Bey’in annesi canlı yayına katıldı. Skandal olaylar ise tamda o sırada başladı!



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