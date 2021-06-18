Esra Erol’da Esra Erol Öyle Bir Laf Söyledi ki, Resmen “Kapak” Oldu! Avukat Hülya Çıldırdı, Sinirden Konuşamadı! 4 Bin Lira İçin Öz Kızını…
ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Esra Erol’da, Esra Erol öyle bir laf söyledi ki, resmen “Kapak” oldu! Avukat Hülya ise yaşanan olaylar karşısında adeta çıldırdı, bir ara sinirden konuşmadı. Ali Bey’in Esra Erol’a katılmasıyla başlayan olaylar, en son öz kızlarının ekranlara bağlanarak; “Beni öz annem, 4 bin lira için 15 yaşımda başka bir adama sattı” sözlerini dile getirmişti.
Kısa bir süre önce Ali Bey, eşinin kendini terk ettiğini dile getirmiş ve eşine “Geri dön, seni çok seviyorum” açıklamasında bulunmuştu. Ali Bey’in eşi uzun bir süre bu çağrıya sessiz kalmış fakat daha sonra ekranlara katılmıştı. Ali Bey’in eşi İlknur Hanım, "Kocam eve hiçbir zaman para getirmedi. Kira borcu birikmiş, faturalar birikmiş şekilde yaşadık. Beni sevdiğini söylüyor, o da yalan. Küçük kızım fakirlikten okulu bıraktı. Bu adam, sizin burada gördüğünüz gibi masum değil. Bana çok dayak attı" sözlerini dile getirmişti.
Sözlerin hemen ardından ise kızları Ebru canlı yayın bağlandı ve “Annem beni para için sattı. Paramız yok diye beni evlendirmeye kalktılar. Ben istemedim, annem ‘kızımı getirin’ demek yerine, ‘4 bin lira getirin’ dedi” sözlerini dile getirdi. Bunun üzerine İlknur Hanım’ın kaçmış olduğu Eşref Bey ve Eşref Bey’in annesi canlı yayına katıldı. Skandal olaylar ise tamda o sırada başladı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.