Survivor İsmail Resti Çekti! Adayı Terk Edip Gidebilir, Onun İçin Her Şey Bitti! Son Darbe Çok Ağır Geldi… “Yazıklar Olsun Sana!”
TV8 ekranlarının en sevilen ayrışmalarından biri olan Survivor’da İsmail resti çekti. Bunun üzerine İsmail’in adayı terk edip etmeyeceği merak konusu haline geldi. Mavi takımdan büyük bir darbe yiyen İsmail, “O an her şeyi unuttum” sözleriyle cümlelerine başladı ve sonunu bir felakete bağladı. Peki, neler oluyor?
Ekranlara gelen son bölümde Ayşe ve İsmail arasında kilo tartışması yaşanmıştı. Ayşe ise “Burada gizlim saklım yok. Regl olamıyorum. Adet dönemim geldikçe ben regl olamadığım için kilo olarak bu bana dönüyor. Ben bile ilk kez bunu yaşıyoruz. Bu ben değilim. Bu benim hiç olmadığım bir vücut. Bana sürekli olarak; ”Bu kadar yersen tabi ki koşamazsın” deniliyor. Benim kalbim kırılıyor” sözlerini dile getirmişti. Bunun üzerine İsmail çıldırmıştı.
Ekranlara gelen son bölümde Ayşe ve İsmail arasında kilo tartışması yaşanmıştı. Ayşe ise “Burada gizlim saklım yok. Regl olamıyorum. Adet dönemim geldikçe ben regl olamadığım için kilo olarak bu bana dönüyor. Ben bile ilk kez bunu yaşıyoruz. Bu ben değilim. Bu benim hiç olmadığım bir vücut. Bana sürekli olarak; ”Bu kadar yersen tabi ki koşamazsın” deniliyor. Benim kalbim kırılıyor” sözlerini dile getirmişti. Bunun üzerine İsmail çıldırmıştı.
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.