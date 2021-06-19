Survivor İsmail Resti Çekti! Adayı Terk Edip Gidebilir, Onun İçin Her Şey Bitti! Son Darbe Çok Ağır Geldi… “Yazıklar Olsun Sana!”

Ekranlara gelen son bölümde Ayşe ve İsmail arasında kilo tartışması yaşanmıştı. Ayşe ise “Burada gizlim saklım yok. Regl olamıyorum. Adet dönemim geldikçe ben regl olamadığım için kilo olarak bu bana dönüyor. Ben bile ilk kez bunu yaşıyoruz. Bu ben değilim. Bu benim hiç olmadığım bir vücut. Bana sürekli olarak; ”Bu kadar yersen tabi ki koşamazsın” deniliyor. Benim kalbim kırılıyor” sözlerini dile getirmişti. Bunun üzerine İsmail çıldırmıştı.

Ekranlara gelen son bölümde Ayşe ve İsmail arasında kilo tartışması yaşanmıştı. Ayşe ise “Burada gizlim saklım yok. Regl olamıyorum. Adet dönemim geldikçe ben regl olamadığım için kilo olarak bu bana dönüyor. Ben bile ilk kez bunu yaşıyoruz. Bu ben değilim. Bu benim hiç olmadığım bir vücut. Bana sürekli olarak; ”Bu kadar yersen tabi ki koşamazsın” deniliyor. Benim kalbim kırılıyor” sözlerini dile getirmişti. Bunun üzerine İsmail çıldırmıştı.



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