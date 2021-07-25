Survivor Ayşe'den Akıllara Durgunluk Veren "Regl (Adet) İtirafı" Milyonlar Şok Geçirdi... Acun Ilıcalı Bile Kızardı! 83 Milyon...

Bunun yanında Ayşe’nin regl itirafından hemen sonra Acun Ilıcalı’nın duydukları karşısında yerin dibine girdiği ve çok utandığı da söylentiler arasında yerini aldı. Bunun yanında Survivor Ekstra programının sunucusu olan Semih Öztürk, kendi programına geçtiğimiz yıl yarışan Aycan Yanaç’ı programına konuk olarak davet etmiş ve regl sorularını sormuştu.

Yanaç, "Biz regl olamıyorduk. Yemek yiyemiyorduk. Vitamin, enerji alamadığımız için regl olamıyorduk. Olmuyordu, bir süreden sonra zaten ayaklarımız su topluyordu. Ayak bileklerimiz şişiyordu. Bilmiyorum fark ettiniz mi biz kadınlar şişmeye başlıyorduk. Sonlara doğru ödülleri kazandık. O zaman kendimize geliyorduk. Başlarda çok kötüydü hiç regl olmuyorduk” sözlerini dile getirmişti. Ayşe’nin itirafı ise 83 milyon karşısında oldu! Peki, Ayşe ne dedi?



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