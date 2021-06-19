Kadir Doğulu’dan Neslihan Atagül Bombası! Ev Sırrını Ortaya Döktü, Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! Milyonların Aklı Darmaduman Oldu! Meğer Atagül…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kadir, Doğulu kısa bir süre önce Aşkın Tarifi dizisinde rol almaya başlamıştı. Büyük emeklerle ekranlara getirilen başarılı dizinin ilk bölümü ise kısa bir süre önce ekranlara gelmiş ve çok beğenilmişti. Dikkatleri üzerine çeken bu olaydan sonra ise başrol arkadaşı Serra Arıtürk’le görüntülenen başarılı oyuncu şok açıklamalarda bulundu.
Hem eşi hem de işiyle ilgili konuşan başarılı oyuncu, karakteri hakkında da çok özel açıklamalarda bulundu. Set arasında mola veren ikili, yemek yerken aynı zamanda muhabirlerin sorularını da cevapladılar. Başarılı isim Atagül hakkında ise…
Magazin dünyasının örnek çiftlerinden biri olarak görülen başarılı oyuncular, her paylaşımlarıyla birbirlerine olan aşklarını söylemekten kaçınmıyorlar. Özellikle SNeslihan Atagül’ün hastalığında yanında olduğunu gösteren başarılı oyuncu, Neslihan Atagül’ün doğru kişiyle evlendiğini milyonlara kanıtlamıştı. Peki, Kadir Doğulu en son muhabirlere nasıl bir yanıt verdi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.