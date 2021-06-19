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- 19 Haz 2021 - 18:17 G: 19 Haz 2021 - 18:31

Kadir Doğulu’dan Neslihan Atagül Bombası! Ev Sırrını Ortaya Döktü, Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! Milyonların Aklı Darmaduman Oldu! Meğer Atagül…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kadir, Doğulu kısa bir süre önce Aşkın Tarifi dizisinde rol almaya başlamıştı. Büyük emeklerle ekranlara getirilen başarılı dizinin ilk bölümü ise kısa bir süre önce ekranlara gelmiş ve çok beğenilmişti. Dikkatleri üzerine çeken bu olaydan sonra ise başrol arkadaşı Serra Arıtürk’le görüntülenen başarılı oyuncu şok açıklamalarda bulundu.

Hem eşi hem de işiyle ilgili konuşan başarılı oyuncu, karakteri hakkında da çok özel açıklamalarda bulundu. Set arasında mola veren ikili, yemek yerken aynı zamanda muhabirlerin sorularını da cevapladılar. Başarılı isim Atagül hakkında ise…

Magazin dünyasının örnek çiftlerinden biri olarak görülen başarılı oyuncular, her paylaşımlarıyla birbirlerine olan aşklarını söylemekten kaçınmıyorlar. Özellikle SNeslihan Atagül’ün hastalığında yanında olduğunu gösteren başarılı oyuncu, Neslihan Atagül’ün doğru kişiyle evlendiğini milyonlara kanıtlamıştı. Peki, Kadir Doğulu en son muhabirlere nasıl bir yanıt verdi?

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19 Haz 2021 - 18:17 Ankara- Yaşam

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