Kadir Doğulu’dan Neslihan Atagül Bombası! Ev Sırrını Ortaya Döktü, Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! Milyonların Aklı Darmaduman Oldu! Meğer Atagül…

Hem eşi hem de işiyle ilgili konuşan başarılı oyuncu, karakteri hakkında da çok özel açıklamalarda bulundu. Set arasında mola veren ikili, yemek yerken aynı zamanda muhabirlerin sorularını da cevapladılar. Başarılı isim Atagül hakkında ise…

Magazin dünyasının örnek çiftlerinden biri olarak görülen başarılı oyuncular, her paylaşımlarıyla birbirlerine olan aşklarını söylemekten kaçınmıyorlar. Özellikle SNeslihan Atagül’ün hastalığında yanında olduğunu gösteren başarılı oyuncu, Neslihan Atagül’ün doğru kişiyle evlendiğini milyonlara kanıtlamıştı. Peki, Kadir Doğulu en son muhabirlere nasıl bir yanıt verdi?



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