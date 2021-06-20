Masumlar Apartmanı Dizisine İnci’den Gönderme! Dizinin Üzerini 8 Saat İçerisinde Çizip Attı! Öyle Bir Açıklama Yaptı ki…

TRT 1 ekranlarının en popüler dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı adlı dizinin başrol oyuncularından biri olan Farah Zeynep Abdullah, yeni imajıyla karşımıza geldi. Görenleri şok eden güzel oyuncunun yeni stili ise herkes tarafından çok beğenildi.

Masumlar Apartmanı adlı diziden yorgunluk sebebiyle ayrılacağını dile getiren ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, kısa bir zaman önce diziden resmen ayrıldı. Farah Zeynep Abdullah’ın can verdiği İnci karakterinin son bulması ise dizinin hayranlarını çok etkiledi. Güzel oyuncu bir süre üstünden yorgunluğunu atmak istediğini dile getirse de hakkında çıkan iddialar Farah Zeynep Abdullah’ın yeni bir projede oynayacağı yönünde oldu.



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