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- 20 Haz 2021 - 13:34 G: 20 Haz 2021 - 13:57

Masumlar Apartmanı Dizisine İnci’den Gönderme! Dizinin Üzerini 8 Saat İçerisinde Çizip Attı! Öyle Bir Açıklama Yaptı ki…

Masumlar Apartmanı’nın İnci’si imaj değiştirme kararı aldı. Hayranları yeni imajı karşısında hayrete düştü. Bu imajı ise Masumlar Apartmanı dizisine bir daha asla dönmeyeceğini düşündürdü ve “Kadın kafasında bitirmiş diziyi!” yorumları arka arkaya geldi. Birçok kişi ise İnci'nin diziye gönderme yaptığını düşündü. Sadece 8 saat içerisinde...

TRT 1 ekranlarının en popüler dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı adlı dizinin başrol oyuncularından biri olan Farah Zeynep Abdullah, yeni imajıyla karşımıza geldi. Görenleri şok eden güzel oyuncunun yeni stili ise herkes tarafından çok beğenildi.

Masumlar Apartmanı adlı diziden yorgunluk sebebiyle ayrılacağını dile getiren ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, kısa bir zaman önce diziden resmen ayrıldı. Farah Zeynep Abdullah’ın can verdiği İnci karakterinin son bulması ise dizinin hayranlarını çok etkiledi. Güzel oyuncu bir süre üstünden yorgunluğunu atmak istediğini dile getirse de hakkında çıkan iddialar Farah Zeynep Abdullah’ın yeni bir projede oynayacağı yönünde oldu.

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20 Haz 2021 - 13:34 Ankara- Yaşam

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