Yasak Elma'nın Yıldız'dan Sıfır Makyaj Şov! Bir Saniyede Yorum Yağmuruna Tutuldu! Hayranlarının Elinde Telefon Dondu Kaldı! “
Sıfır makyajın ‘Yıldız’ı. Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı Eda Ece, makyajsız haliyle objektif karşısına çıktı. En doğal halini sosyal medya hesabından paylaşan Ece'nin paylaşımına ilgi büyük oldu.
Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı Eda Ece, makyajsız haliyle objektif karşısına çıktı. En doğal halini sosyal medya hesabından paylaşan Ece'nin paylaşımına ilgi büyük oldu. Ünlü oyuncu Eda Ece, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Rol aldığı Yasak Elma dizisinin final yapmasının ardından mavi tura çıkan ve teknede verdiği bikinili pozlarıyla çok konuşulan Eda Ece, bu kez bambaşka bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı.
EN DOĞAL HALİNİ ÇEKTİ
Sıfır makyaj objektif karşısına geçen Eda Ece, en doğal halini yakından çekip Instagram hesabında paylaştı. Cesaretini konuşturan oyuncunun paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu.
20 Haz 2021 - 16:10 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.