Survivor’un Yeni Bölümü İfşa Oldu! Birinci Finalist Koltuğu Boş Kaldı, İsmail’in Hayatı Bitti! Acun Ilıcalı Tüm Sistemi Değiştirdi!

Gelen son dakika ifşasıyla Survivor izleyicisi büyük bir şok içerisinde kaldı. Dikkatleri üzerine çeken olaydan hemen sonra ise Acun Ilıcalı’nın tüm sistemi değiştirmek zorunda kaldığı iddia edilmeye başlandı. Dün akşam oynanan ilk finalistin belli olacağı bölümde Aleyna ve İsmail sona kalan iki isim olmuştu.

Aleyna’yla birlikte büyük bir mücadele veren İsmail ise Aleyna ‘ya fark atarak öne çıkmıştı. İsmail birinci finalist olurken; elin mükemmel bir fırsat geçirmişti. Artık eleme isimlerinde adının yazılması mümkün olmayacak ve İstanbul’daki final koltuklardan birine oturacaktı. Fakat beklenilen olması ve ilk finalist koltuğu resmen boş kaldı! Peki, neler oluyor?



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