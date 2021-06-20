Survivor’un Yeni Bölümü İfşa Oldu! Birinci Finalist Koltuğu Boş Kaldı, İsmail’in Hayatı Bitti! Acun Ilıcalı Tüm Sistemi Değiştirdi!
TV8 ekranlarının en sevilen ayrışmalarından biri olan Survivor’da yeni bölün ifşa edildi. Birinci finalist koltuğu resmen boş kaldı. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde birinci finalist belli olmuştu fakat gelen son ifşayla birlikte İsmail’in koltuğu bırakmak zorunda kaldığı iddia edilmeye başlandı. İsmail resmen tepetaklak oldu, hayatı bitti!
Gelen son dakika ifşasıyla Survivor izleyicisi büyük bir şok içerisinde kaldı. Dikkatleri üzerine çeken olaydan hemen sonra ise Acun Ilıcalı’nın tüm sistemi değiştirmek zorunda kaldığı iddia edilmeye başlandı. Dün akşam oynanan ilk finalistin belli olacağı bölümde Aleyna ve İsmail sona kalan iki isim olmuştu.
Aleyna’yla birlikte büyük bir mücadele veren İsmail ise Aleyna ‘ya fark atarak öne çıkmıştı. İsmail birinci finalist olurken; elin mükemmel bir fırsat geçirmişti. Artık eleme isimlerinde adının yazılması mümkün olmayacak ve İstanbul’daki final koltuklardan birine oturacaktı. Fakat beklenilen olması ve ilk finalist koltuğu resmen boş kaldı! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.