Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan Kavgasına Eski Eşlerden Darbe! Tecavüz Suçlamasında Şok Gelişme! Biri Sinirden Deliye, Biri Meleğe Döndü! Neler Oluyor?

Mehmet Ali Erbil, haftalık dönemi boyunca yanında olmayan Seda Sayan için “Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı. Helal olsun televizyonlar reyting alamayan bu kadını hâlâ çalıştırıyorlar” sözlerini dile getirmişti. Bunun üzerine Seda Sayan’dan ise ışık hızında bir açıklama gelmişti.

Seda Sayan ise olay hakkında; “Tuğba ile evli iken evdeki hizmetli masum kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur. Dahası var, bence işine bak ruhunu arındır. Ayrıca bu olay da benim geçmişimi kirli yapmaz. Zaten boşanma nedenin bu olay olduğu için tüm yakınındaki eşlerin, ailen herkes olaya vakıftı. Hepsi seni kurtarma peşindeydi. Ben dış kapının mandalıydım. Geçmişi kirli olan sensin” sözlerini dile getirdi. Peki, eski eşler konu hakkında neler dedi?



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