Survivor’da Acun Ilıcalı’nın Canı Ciğeri Canlı Yayında Sinirden Çıldırdı! Ses Tonu Kesildi, Konuşamaz Hale Geldi!
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da yılın en büyük ahlaksızlığı! Survivor yarışmasının bitimiyle birlikte ekranlara gelen Survivor Ekstra programında Acun Ilıcalı’nın canı ciğeri bildiği isim adeta çıldırdı. Sinirden bir ara sözleri yuttu ve konuşamaz hale geldi. “Bu ayıp, gerçekten ayıp! Beni kesseler ben bunu yapmam. Yapamam, etik değil” sözlerini dile getiren Murat Özarı, neden sinirden çılgına döndü?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının son bölümünde ise İsmail, İstanbul’da yapılacak olan final için koltuk biletini almıştı. İlk finalistin belirleneceği parkur alanında tozu dumana katan İsmail, Aleyna’yla karşı karşıya gelmişti. Sevilen iki ismin nefes kesen mücadelesi ise dikkatleri üzerine çekmişti.
Survivor’un ekranlara gelen son bölümünde ise Aleyna Kalaycıoğlu, dokunulmazlık oyununu kazanmış ve eleme adayı seçmek için konseyi hazırlatmıştı. Aleyna Kalaycıoğlu defalarca kendisinin adını Berkay’ın yazmasına rağmen; Aleyna potaya “Ben kendi takımımdan bir ismi yazmamam. Birileri bana sıktı ama ben kimseye sıkmayacağım bizim takımdan. Ayşe demek istiyorum” sözlerini dile getirmişti. Murat Özarı ise tamda bu konu hakkında skandal bir açıklama yaptı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.