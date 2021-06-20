Survivor’da Acun Ilıcalı’nın Canı Ciğeri Canlı Yayında Sinirden Çıldırdı! Ses Tonu Kesildi, Konuşamaz Hale Geldi!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının son bölümünde ise İsmail, İstanbul’da yapılacak olan final için koltuk biletini almıştı. İlk finalistin belirleneceği parkur alanında tozu dumana katan İsmail, Aleyna’yla karşı karşıya gelmişti. Sevilen iki ismin nefes kesen mücadelesi ise dikkatleri üzerine çekmişti.

Survivor’un ekranlara gelen son bölümünde ise Aleyna Kalaycıoğlu, dokunulmazlık oyununu kazanmış ve eleme adayı seçmek için konseyi hazırlatmıştı. Aleyna Kalaycıoğlu defalarca kendisinin adını Berkay’ın yazmasına rağmen; Aleyna potaya “Ben kendi takımımdan bir ismi yazmamam. Birileri bana sıktı ama ben kimseye sıkmayacağım bizim takımdan. Ayşe demek istiyorum” sözlerini dile getirmişti. Murat Özarı ise tamda bu konu hakkında skandal bir açıklama yaptı!



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