Mehmet Ali Erbil’e Gelen “Tecavüzcü” İddialarına Kızından Şok Yanıt! Yasmin Erbil Seda Sayan’a Resti Çekti, Yeni Kavga Alevlendi! “Her Şeye İnat!”

Kısa bir süre önce Mehmet Ali Erbil katılmış olduğu programda “Seda Sayan’ın geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı. Helal olsun televizyonlar reyting alamayan bu kadını hâlâ çalıştırıyorlar” sözlerini dile getirmişti. Bunun üzerine Seda Sayan ise ışık hızında bir açıklama yapmış ve kavgayı başlatmıştı!

Seda Sayan Mehmet Ali Erbil hakkında; “Tuğba'yla evli iken evdeki hizmetli masum kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur. Dahası var, bence işine bak ruhunu arındır. Ayrıca bu olay da benim geçmişimi kirli yapmaz. Zaten boşanma nedenin bu olay olduğu için tüm yakınındaki eşlerin, ailen herkes olaya vakıftı. Hepsi seni kurtarma peşindeydi. Ben dış kapının mandalıydım. Geçmişi kirli olan sensin” sözlerini dile getirmiş ve gündemin skandal bir biçimde değişti.



Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

