Mehmet Ali Erbil’e Gelen “Tecavüzcü” İddialarına Kızından Şok Yanıt! Yasmin Erbil Seda Sayan’a Resti Çekti, Yeni Kavga Alevlendi! “Her Şeye İnat!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mehmet Ali Erbil, “Tecavüzcü” iddialarıyla gündeme bomba gibi düşmüştü ki, kızı Yasmin Erbil’den şok yanıt geldi! Adeta Yasmin Erbil babasına gelen tüm iddialara rest çekti! Neredeyse dünyayı yakacak olan Yasmin Erbil, paylaştığı görsele ise “Her şeye inat” notunu düşmeyi ihmal etmedi! Bunun üzerine Seda Sayan ve Yasmin Erbil’in birbirine gireceği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Neler oluyor?
Kısa bir süre önce Mehmet Ali Erbil katılmış olduğu programda “Seda Sayan’ın geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı. Helal olsun televizyonlar reyting alamayan bu kadını hâlâ çalıştırıyorlar” sözlerini dile getirmişti. Bunun üzerine Seda Sayan ise ışık hızında bir açıklama yapmış ve kavgayı başlatmıştı!
Seda Sayan Mehmet Ali Erbil hakkında; “Tuğba'yla evli iken evdeki hizmetli masum kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur. Dahası var, bence işine bak ruhunu arındır. Ayrıca bu olay da benim geçmişimi kirli yapmaz. Zaten boşanma nedenin bu olay olduğu için tüm yakınındaki eşlerin, ailen herkes olaya vakıftı. Hepsi seni kurtarma peşindeydi. Ben dış kapının mandalıydım. Geçmişi kirli olan sensin” sözlerini dile getirmiş ve gündemin skandal bir biçimde değişti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.