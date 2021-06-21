Ankara Altındağ İlçe Haberleri! Altındağ Nerede, Nasıl Gidilir? Altındağ Gezilecek Yerleri, Ören Yerleri Nelerdir?

Ev sahipliği yaptığı mekanlar ve müzeler ile Türkiye’nin gözde ilçelerinden biri olan Altındağ, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu günden bugüne önemli olan pek çok tarihi dokuya ev sahipliği yapıyor. Şehir sakinlerinin ve ziyaretçilerinin liste başında bulunan Altındağ ile ilgili detaylar ise gezginler tarafından bir hayli merak ediliyor.

Altındağ Nerede, Nasıl Gidilir?



Ankara'nın metropol ilçelerinden biri olan Altındağ, merkezi bir konumda yer alıyor. 4 Şubat 2020 tarihli TÜİK verilerine göre 396 bin 165 kişi nüfusa sahip olan Altındağ, ev sahipliği yaptığı tarihi dokular nedeniyle “Altındağ nerede, nasıl gidilir?” sorusunu sorduruyor. Ulaşım açısından büyük bir kolaylık sunan Altındağ ilçesine hem otobüs hem de metro ile gidilebiliyor. 203-7, 277, 279, 286, 411, 411-7, 445 ve 488 numaralı otobüs hatlarının geçtiği Altındağ’a M4 isimli metro hattıyla da ulaşım sağlanabiliyor.