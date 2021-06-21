Survivor Etleri Çektiren, Psikoloji Bozduran İfşa! 3. Eleme Adayı Belli Oldu! Ecel Potası… Acun Ilıcalı Yine Aile Kaosunda Kendisini Bulacak! Aleyna Kalaycıoğlu’nun Kardeşi…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da etleri çektiren; psikoloji bozduran ifşa! 3. Eleme adayı resmen ortaya çıktı. Bununla birlikte birçok kişi “Ölüm potası” olarak bilinen potanın yeniden kurulduğunu resmen gösterdi. Söz konusu kişilerin bir araya geldiği bu pota ise ağızları açık bıraktı!
Tüm bunların yanında Acun Ilıcalı’nın yeniden bir aile kaosunda kendisini bulacağı iddia edildi. Çünkü Aleyna Kalaycıoğlu’nun kardeşi Survivor yarışmasını ifşalayan kişinin ta kendisiydi! Kısa bir süre önce Acun Ilıcalı; tüm ailelere, özellikle Ayşe ve Aleyna arasında yaşanan gerginlikten dolayı Ayşe ve Aleyna’nın ailesinden hiç kimsenin sosyal medya kullanmamasını istemişti.
Acun Ilıcalı’nın isteği yine olmadı! Aleyna Kalaycıoğlu’nun kardeşi bir anda gecenin tüm sırrını bozdu ve şok bir ifşa yayınladı. Bununla birlikte birçok kişi Acun Ilıcalı’nın çileden çıkıp; adeta terör estireceği iddia edildi. Bir diğer iddia ise bu bölümün yeniden çekileceği yönünde iddialar gündeme bomba gibi düştü. Peki, potaya girecek isimler kim oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.