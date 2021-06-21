Acun Ilıcalı Sanal Linç Yedi! “Regl” Tartışmasında Canlı Yayın Hamlesi Dominik’i Ayağa Kaldırdı! Konseyde Birbirlerine Giren Girene…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü izlenme rekorları kırarken kısa bir süre önce Ayşe ve İsmail arasında bir kilo tartışmasında Ayşe, “Regl olamıyorum. Bu yüzden bu kadar şiştim. Bu kilo değil, üzerime gelmeyin artık. Düzenli beslenemiyorum. Buradaki tüm kızlar regl oldu ama ben olamadım. Adetim aksadığı için bu oldu” sözlerini dile getirmişti.

83 milyonun önünde Ayşe’den gelen bu regl itirafı, milyonları şok içerisinde bırakmıştı. İsmail ise konu hakkında; “Ben Ayşe'ye karşı kırıcı bir kelime kullanmak istemem. Bugün hep birlikte bir şaka yaptık, hep beraber güldük. Bunun buraya taşınmasına şaşırdım. Umarım bunun arkasında bir art niyet yoktur. Alındıysa ben kendisinden özür dilerim” sözlerini dile getirmişti. Ayşe ise şok bir açıklama daha yapmıştı!



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