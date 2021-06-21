Çukur’un Sena’sı Derin Yırtmacıyla Akıllara Kazındı! Öyle Bir Dekolte Verdi Ki, Görenler Şok İçerisinde Kaldı! “Bu Ne Cesaret Dilan!”
SHOW TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olarak seyircisinin karşısına çıkmış olan Çukur dizisinde Sena karakterine hayat veren başarılı oyuncu Dilan Çiçek Deniz, derin yırtmaçlı elbisesiyle akıllara kazındı. Öyle bir dekolte verdi ki, görenler şok içerisinde kaldı. Bunun üzerine birçok kişi “Bu ne cesaret Dilan” yorumlarını arka arkaya yazdılar.
Geçtiğimiz aylarda ekranlardaki macerasına son noktayı koyan başarılı dizi Çukur’un son bölümünde de yer almış olan Dilan Çiçek Deniz, “Çukur, sen benim için çok özelsin” yorumlarında bulunmuştu. Hayranlarını sevindiren ve mutlu eden başarılı dizi, final bölümüyle ise efsane bir kapanış yapmıştı. Yamaç’ın yıllarca acısını çekmiş olduğu Sena’nın final sahnesinde görünmesi ise seyircilerin gözyaşlarına neden olmuştu.
Dizinin son bölümünde yer aldıktan sonra kendisini tatilde bulan güzel oyuncu, aktif kullandığı sosyal medya hesabından ise bir paylaşım yaparak şok etkisi yarattı. Beğenilerek takip edilen başarılı isim, derin dekoltesiyle akılları başlardan aldı. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan başarılı oyuncu sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Peki, Dilan Çiçek Deniz nasıl bir paylaşım yaptı?
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.