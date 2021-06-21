Müge Anlı'da 15 Yıldır Böylesi Yaşanmamıştı! Çifte Kıyım Yapıldı, Aile Faciası Yaşandı! Kızın Yaşadıkları Akıllara Kazındı! İzleyenler Tir Tir Titredi!

Müge Anlı'nın "Senin kocanın evi yok ki" sözlerini söylediği olay yeniden Müge Anlı’da hayat kazandı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran olayda Büşra isimli genç bir kadın programa katılmış ve anne babasının gözleri önünde öldürülmesine ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Peki, neler oldu?

Yıllar önce anne ve babasının gözleri önünde öldürülmesi hakkında; “Evimize maskeli bir adam girdi. Kim olduğuna dair hiçbir fikrim yok tanımıyorum” sözleriyle şok etkisi yaratmıştı. Kısa bir süre önce ise Büşra yeniden bir açıklama yaptı!



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