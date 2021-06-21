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- 21 Haz 2021 - 21:05 G: 21 Haz 2021 - 21:40

Müge Anlı'da 15 Yıldır Böylesi Yaşanmamıştı! Çifte Kıyım Yapıldı, Aile Faciası Yaşandı! Kızın Yaşadıkları Akıllara Kazındı! İzleyenler Tir Tir Titredi!

ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 15 yıldır böylesi hiç yaşanmamıştı. Çifte kıyım yapılan olayda resmen bir aile faciası yaşandı. Öz kızlarının yaşadıkları ise akıllara kazındı. Müge Anlı’nın izleyicisi ise olay karşısında tir tir titredi! Peki, neler oluyor?

Müge Anlı'nın "Senin kocanın evi yok ki" sözlerini söylediği olay yeniden Müge Anlı’da hayat kazandı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran olayda Büşra isimli genç bir kadın programa katılmış ve anne babasının gözleri önünde öldürülmesine ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Peki, neler oldu?

Yıllar önce anne ve babasının gözleri önünde öldürülmesi hakkında; “Evimize maskeli bir adam girdi. Kim olduğuna dair hiçbir fikrim yok tanımıyorum” sözleriyle şok etkisi yaratmıştı. Kısa bir süre önce ise Büşra yeniden bir açıklama yaptı!

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21 Haz 2021 - 21:05 Ankara- Yaşam

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