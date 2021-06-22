Ankara Kaşık Oyunu Anlamı Nedir? Kaşık Oyununun Özellikleri Nedir? Ankara Kaşık Oyunu Nasıl Çıktı?

Ankara’nın kültürünün farklılığı hayatın pek çok noktasında kendini gösteriyor. Yeme kültüründen şiveye kadar kendisini gösteren Ankara kültürü, en çok da oyun havalarında kendisini buluyor. Hareketli Ankara havalarının sıklıkla oynandığı bölgede kaşık oyunu da önemli bir yer tutuyor. Halk oyunlarına düşkün olanlar ise kaşık oyunları ile ilgili detayları merak ediyor.

Ankara Kaşık Oyunu Anlamı Nedir?



Kaşık oyunları veya Kaşık havası olarak bilinen bu halk oyunu, Türkiye’nin pek çok bölgesinde oynanıyor. Kuşkusuz kaşık oyununda en çok öne çıkan bölge İç Anadolu Bölgesi oluyor. Karadeniz bölgesinden İç Batı Anadolu’ya kadar oynanan kaşık oyunu, Ankara’da sıklıkla eğlence mekanları içerisinde de kullanılıyor. Halk oyunlarına gönül vermiş olan kişiler ise “Ankara kaşık oyunu anlamı nedir?” sorusuna yanıt arıyor. Kolların açılarak oynandığı kaşık oyunu, Ankara’da kaşıklarının birbirine çarptırılarak, ses çıkarması ile oynanıyor. Anlamsal olarak özel bir manası bulunmasa da Ankara kaşık oyununun anlamının oyun havasına ritim tutmak olduğu tahmin ediliyor.



