Ankara Kaşık Oyunu Anlamı Nedir? Kaşık Oyununun Özellikleri Nedir? Ankara Kaşık Oyunu Nasıl Çıktı?
Oyun havaları ile her zaman gözleri üzerine çeviren Ankara, kaşık oyunları ile de bir hayli merak uyandırıyor. Ankara’da renkli düğünler ve gece hayatı ortaya çıkaran kaşık oyunları pek çok sorunun ortaya çıkmasını sağlıyor. Ankara kaşık oyunu anlamı nedir? Kaşık oyununun özellikleri nedir? Ankara kaşık oyunu nasıl çıktı? İşte, tüm detaylar…
Ankara’nın kültürünün farklılığı hayatın pek çok noktasında kendini gösteriyor. Yeme kültüründen şiveye kadar kendisini gösteren Ankara kültürü, en çok da oyun havalarında kendisini buluyor. Hareketli Ankara havalarının sıklıkla oynandığı bölgede kaşık oyunu da önemli bir yer tutuyor. Halk oyunlarına düşkün olanlar ise kaşık oyunları ile ilgili detayları merak ediyor.
Ankara Kaşık Oyunu Anlamı Nedir?
Kaşık oyunları veya Kaşık havası olarak bilinen bu halk oyunu, Türkiye’nin pek çok bölgesinde oynanıyor. Kuşkusuz kaşık oyununda en çok öne çıkan bölge İç Anadolu Bölgesi oluyor. Karadeniz bölgesinden İç Batı Anadolu’ya kadar oynanan kaşık oyunu, Ankara’da sıklıkla eğlence mekanları içerisinde de kullanılıyor. Halk oyunlarına gönül vermiş olan kişiler ise “Ankara kaşık oyunu anlamı nedir?” sorusuna yanıt arıyor. Kolların açılarak oynandığı kaşık oyunu, Ankara’da kaşıklarının birbirine çarptırılarak, ses çıkarması ile oynanıyor. Anlamsal olarak özel bir manası bulunmasa da Ankara kaşık oyununun anlamının oyun havasına ritim tutmak olduğu tahmin ediliyor.
22 Haz 2021 - 06:56 - Yaşam
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.