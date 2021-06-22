Ankara Akyurt İlçe Haberleri! Ankara Akyurt Nerede, Nasıl Gidilir? Akyurt Gezilecek Yerleri, Ören Yerleri Nelerdir?

İlk yerleşimi Paleolitik Döneme (Yontma Taş Çağı) kadar uzanan Akyurt, sakinliği ve görkemli tarihi dokusu ile öne çıkıyor. Başkent Ankara’ya sadece 32 kilometre uzaklıkta bulunan Akyurt ilçesi, pek çok karayolu bağlantısına da ev sahipliği yapıyor.

Ankara Akyurt Nerede, Nasıl Gidilir?



Geniş ve düz bir arazi üzerinde kurulu olan Akyurt, kuzeyinde Çubuk, doğusunda Kalecik, batısında Pursaklar, güneybatısında ise Elmadağ ilçeleri ile komşuluk yapıyor. Ankara ziyaretçilerinin mutlaka görmek isteyeceği ilçe, “Ankara Akyurt nerede, nasıl gidilir?” sorusunun sıklıkla sorulmasını sağlıyor. Sinop, Kastamonu ve Çankırı yollarına ev sahipliği yapan Akyurt, ulaşım açısından pek çok seçenek sunuyor. Ankara Tren Garı’ndan dolmuş ile de gidilebilen Akyurt ilçesine Çankaya’dan ulaşmak için 107-6 veya 490-3 numaralı otobüs hatlarını kullanmak gerekiyor.