Ankara Akyurt İlçe Haberleri! Ankara Akyurt Nerede, Nasıl Gidilir? Akyurt Gezilecek Yerleri, Ören Yerleri Nelerdir?
Ankara'nın ilçelerinden birisi olan Akyurt, arkeolojik kazılar sırasında bulunan geçmişi ile ziyaretçilerini adeta büyülüyor. Ankara Akyurt nerede, nasıl gidilir? Akyurt gezilecek yerleri, ören yerleri nelerdir? İşte, konuyla ilgili tüm detaylar ve son dakika Ankara Akyurt ilçe haberleri…
İlk yerleşimi Paleolitik Döneme (Yontma Taş Çağı) kadar uzanan Akyurt, sakinliği ve görkemli tarihi dokusu ile öne çıkıyor. Başkent Ankara’ya sadece 32 kilometre uzaklıkta bulunan Akyurt ilçesi, pek çok karayolu bağlantısına da ev sahipliği yapıyor.
Ankara Akyurt Nerede, Nasıl Gidilir?
Geniş ve düz bir arazi üzerinde kurulu olan Akyurt, kuzeyinde Çubuk, doğusunda Kalecik, batısında Pursaklar, güneybatısında ise Elmadağ ilçeleri ile komşuluk yapıyor. Ankara ziyaretçilerinin mutlaka görmek isteyeceği ilçe, “Ankara Akyurt nerede, nasıl gidilir?” sorusunun sıklıkla sorulmasını sağlıyor. Sinop, Kastamonu ve Çankırı yollarına ev sahipliği yapan Akyurt, ulaşım açısından pek çok seçenek sunuyor. Ankara Tren Garı’ndan dolmuş ile de gidilebilen Akyurt ilçesine Çankaya’dan ulaşmak için 107-6 veya 490-3 numaralı otobüs hatlarını kullanmak gerekiyor.
22 Haz 2021 - 07:06 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.