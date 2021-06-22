Ankara'da Bisiklet Nerede Sürülür? Bisiklet Yolu Ankara’da Nerede Var?

Temiz enerji için kolları sıvayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, çizmiş olduğu bisiklet rotası birinci etabına 8 yeni rota ekliyor. Sağlıklı yaşamı kendisine ilke edinmiş olan başkentliler ise bisiklet sürebileceği yolları ve doğal güzellik kenarlarını merak ediyor.

Ankara'da Bisiklet Nerede Sürülür?



Doğa güzellikleri ve coğrafyası ile birçok spora olanak tanıyan Ankara, bisiklet sürüşü için de elverişli pek çok yere ev sahipliği yapıyor. “Ankara'da bisiklet nerede sürülür?” sorusunun cevabını merak eden vatandaşlara, başkent doğal güzellikleri ile cevap veriyor. Ankara’da bisiklet kulüplerinin sıklıkla bisiklet sürmeyi tercih ettiği bölgeler arasında şuralar yer alıyor:



1)Eymir Gölü



2)İncek



3)Tulumtaş Köyü



4)Halaçlı Köyü



5)Şehitali Köyü



6)Fevziye Köyü



7)Hacılar Köyü



8)Koparan Köyü



9)Balıkpınar Köyü



10)Velihimmetli Köyü



11)Ücret Köyü



12)Ballıkuyumcu Köyü



13)Hacı Hasan Köyü



14)Subaşı Köyü



15)Yavrucak Köyü



16)Gökçehöyük



17)Bala Yol Ayrımına Gidiş Geliş



18)Bezirhane



19)Karahamzalı



20)Konya Makas



21)Tuzgölü



22)Şereflikoçhisar



23)Bala



24)Tohumlar Köyü



25)Kömürcü Köyü



26)Elmadağ Tırmanışı



27)Haymana



28)Malıköy



29)Zir Vadisi



30)Fethiye Köyü



31)Aysantı Geçidi