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- 22 Haz 2021 - 07:14 G: 22 Haz 2021 - 07:18

Ankara'da Bisiklet Nerede Sürülür? Bisiklet Yolu Ankara’da Nerede Var?

Sağlıklı yaşamın temel sporlarından biri olan bisiklet, temiz enerji kullanımı açısından önemli bir yer tutuyor. Özellikle başkent Ankara gibi trafiğin yoğun olduğu yerlerde bisiklet kullanmak, zamandan da tasarruf ettiriyor. Ankara'da bisiklet nerede sürülür? Bisiklet yolu Ankara’da nerede var? Ankara’da bisiklet nereden kiralanır? İşte, tüm detaylar…

Temiz enerji için kolları sıvayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, çizmiş olduğu bisiklet rotası birinci etabına 8 yeni rota ekliyor. Sağlıklı yaşamı kendisine ilke edinmiş olan başkentliler ise bisiklet sürebileceği yolları ve doğal güzellik kenarlarını merak ediyor.

Ankara'da Bisiklet Nerede Sürülür?

Doğa güzellikleri ve coğrafyası ile birçok spora olanak tanıyan Ankara, bisiklet sürüşü için de elverişli pek çok yere ev sahipliği yapıyor. “Ankara'da bisiklet nerede sürülür?” sorusunun cevabını merak eden vatandaşlara, başkent doğal güzellikleri ile cevap veriyor. Ankara’da bisiklet kulüplerinin sıklıkla bisiklet sürmeyi tercih ettiği bölgeler arasında şuralar yer alıyor:

1)Eymir Gölü

2)İncek

3)Tulumtaş Köyü

4)Halaçlı Köyü

5)Şehitali Köyü

6)Fevziye Köyü

7)Hacılar Köyü

8)Koparan Köyü

9)Balıkpınar Köyü

10)Velihimmetli Köyü

11)Ücret Köyü

12)Ballıkuyumcu Köyü

13)Hacı Hasan Köyü

14)Subaşı Köyü

15)Yavrucak Köyü

16)Gökçehöyük

17)Bala Yol Ayrımına Gidiş Geliş

18)Bezirhane

19)Karahamzalı

20)Konya Makas

21)Tuzgölü

22)Şereflikoçhisar

23)Bala

24)Tohumlar Köyü

25)Kömürcü Köyü

26)Elmadağ Tırmanışı

27)Haymana

28)Malıköy

29)Zir Vadisi

30)Fethiye Köyü

31)Aysantı Geçidi

22 Haz 2021 - 07:14 - Yaşam

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