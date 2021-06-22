Survivor Poyraz Yarışmadan Çekilme Kararını Duyurdu! Yarışmaya Katıldığına Bin Pişman Oldu! Acun Ilıcalı Duydukları Karşısında Titredi! “Seni Bu Günlere Biz Getirdik!”
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Poyraz yarışmadan çekilme kararı mı aldı? İddialara göre Poyraz, yarışmaya katıldığını bin pişman olduğunu duyurdu ve hayal kırıklığına uğradığını açıkladı. Dikkatleri üzerine çeken başarılı ismin böyle bir hamlede bulunması ise ağızların açık kalmasına neden oldu.
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın finaline sadece 3 gün gibi bir süre kalmışken; Poyraz’ın açıklaması sosyal medyayı adeta salladı! Bunun yanında ise Acun Ilıcalı’nın duydukları karşısında büyük bir şok yaşadığı ve adeta titrediği açıklandı.
Survivor Poyraz’ın hayranları ise konu hakkında ise “Seni buralara bizler getirdik. Emeklerini ve savaşını nasıl unutsun! Hemen sil aklından. Sana bu sözler yakışmıyor” yorumları arka arkaya geldi. Sevilerek takip edilen isimden gelen bu açıklama ise sosyal medya kullanıcıları tarafından Poyraz’ın yarışmadan çekilmek isteyeceğine yorumlandı. Peki, Poyraz neler dedi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.