- 22 Haz 2021 - 17:12 G: 22 Haz 2021 - 17:52

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Şok Ayrılık! Herkes Hızır Diye Bekliyordu Ama Ayrılan İsim O Oldu! Milyonlar İkiye Ayrıldı! "Bunu Yapmayacaktın EDHO!"

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrılık çanları çalmaya başladı. Herkes Hızır diye bekliyordu ama ayrılan isim o oldu. Milyonlar ikiye bölündü!

ATV ekranlarının en çok ses getiren dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizi için yeni iddialar ortaya atıldı. Uzun bir zamandan beridir ekranlarda yayınlanmaya devam eden diziden gelen son iddialar ise bir başrol oyuncusunun diziden ayrılacağı yönünde oldu.

Televizyon tarihinin en popüler dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz dizisinden gelen bu oyuncu ayrılığı iddiaları ise gündemlere bomba gibi düştü. Yayın hayatına başladığı günden beri yoğun bir ilgiyle takip edilen dizi hız kesmeden devam ediyor. Fakat hakkında çıkan iddialar diziden bir oyuncunun ayrılacağını her geçen gün kuvvetlendiriyor. Peki, ATV’nin dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’dan ayrılacak olan başrol oyuncusu kim?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

22 Haz 2021 - 17:12 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ada Masalı Dizisi Hangi Günler Yayınlanıyor? Ada Masalı Hangi Kanalda, Saat Kaçta Başlıyor? mask
Ada Masalı Dizisi Hangi Günler Yayınlanıyor? Ada Masalı Hangi Kanalda, Saat Kaçta Başlıyor?
Ada Masalı 2. Bölüm Full İzle! 22 Haziran Ada Masalı Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Ada Masalı 2. Bölüm Full İzle! 22 Haziran Ada Masalı Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Baht Oyunu 2. Bölüm Full İzle! 22 Haziran Baht Oyunu Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Baht Oyunu 2. Bölüm Full İzle! 22 Haziran Baht Oyunu Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 22 Haziran Salı Survivor Yeni Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu? mask
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 22 Haziran Salı Survivor Yeni Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu?
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 22 Haziran Günü Kim Birinci Oldu? 732. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı? Puan Durumu mask
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 22 Haziran Günü Kim Birinci Oldu? 732. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı? Puan Durumu
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 22 Haziran 2021 Salı ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 22 Haziran 2021 Salı ATV Canlı İzle!
Arka Sokaklar Dizisi Hüsnü Çoban İçin Bitti! Diziden Ayrıldığı Sezon Finalinde Duyurdu, Seyirciler Çıldırdı! “Yazıklar Olsun Hüsnü, Böyle mi Olacaktı?” mask
Arka Sokaklar Dizisi Hüsnü Çoban İçin Bitti! Diziden Ayrıldığı Sezon Finalinde Duyurdu, Seyirciler Çıldırdı! “Yazıklar Olsun Hüsnü, Böyle mi Olacaktı?”
Savaşçı Dizisi Yeniden Dönüyor! FOX TV İşini Bitirmişti ama O İsim Devreye Girdi! Albay Oktay Göktürk Resmen Duyurdu! İşte Merak Edilen Tüm Detaylar… mask
Savaşçı Dizisi Yeniden Dönüyor! FOX TV İşini Bitirmişti ama O İsim Devreye Girdi! Albay Oktay Göktürk Resmen Duyurdu! İşte Merak Edilen Tüm Detaylar…
Kahraman Babam 3. Bölüm Full İzle! 21 Haziran Kahraman Babam İlk Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kahraman Babam 3. Bölüm Full İzle! 21 Haziran Kahraman Babam İlk Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Aşkın Tarifi 3. Bölüm Full İzle! 21 Haziran Aşkın Tarifi İlk Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Aşkın Tarifi 3. Bölüm Full İzle! 21 Haziran Aşkın Tarifi İlk Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Demet Özdemir Makyajsız Haliyle Tanınmadı! Gören “Akrabası” Diyor! “Senden Ricam, Makyaja Devam” Sosyal Medya Karıştı! mask
Demet Özdemir Makyajsız Haliyle Tanınmadı! Gören “Akrabası” Diyor! “Senden Ricam, Makyaja Devam” Sosyal Medya Karıştı!
Seren Serengil Tüylerin Ürpermesine Neden Oldu! Günde 1 Değil, 2 Değil Tam Tamına 15 Tane… Hayranları Çirkin Yorumlar Yapınca… mask
Seren Serengil Tüylerin Ürpermesine Neden Oldu! Günde 1 Değil, 2 Değil Tam Tamına 15 Tane… Hayranları Çirkin Yorumlar Yapınca…
Survivor Poyraz Yarışmadan Çekilme Kararını Duyurdu! Yarışmaya Katıldığına Bin Pişman Oldu! Acun Ilıcalı Duydukları Karşısında Titredi! “Seni Bu Günlere Biz Getirdik!” mask
Survivor Poyraz Yarışmadan Çekilme Kararını Duyurdu! Yarışmaya Katıldığına Bin Pişman Oldu! Acun Ilıcalı Duydukları Karşısında Titredi! “Seni Bu Günlere Biz Getirdik!”
Alişan’dan Kabus Gibi Haber! Hayranları Ağlamaktan Bayılabilir! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı! Ortalık Çok Fena Karıştı! Sağlık Durumu… mask
Alişan’dan Kabus Gibi Haber! Hayranları Ağlamaktan Bayılabilir! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı! Ortalık Çok Fena Karıştı! Sağlık Durumu…
Adanalı’nın Maraz Ali’si Dizisini Duyurdu! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisinde Felaket Rüzgarları Esecek! Neler Oluyor? mask
Adanalı’nın Maraz Ali’si Dizisini Duyurdu! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisinde Felaket Rüzgarları Esecek! Neler Oluyor?
Şeyma Subaşı Hamileliği İtiraf Etti! Sadece 11 Dakika Sürdü, Meedo Sinirlenince Kaldırmak Zorunda Kaldı! Meğer Haftalar Önce İki İsim… mask
Şeyma Subaşı Hamileliği İtiraf Etti! Sadece 11 Dakika Sürdü, Meedo Sinirlenince Kaldırmak Zorunda Kaldı! Meğer Haftalar Önce İki İsim…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status