Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Şok Ayrılık! Herkes Hızır Diye Bekliyordu Ama Ayrılan İsim O Oldu! Milyonlar İkiye Ayrıldı! "Bunu Yapmayacaktın EDHO!"

ATV ekranlarının en çok ses getiren dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizi için yeni iddialar ortaya atıldı. Uzun bir zamandan beridir ekranlarda yayınlanmaya devam eden diziden gelen son iddialar ise bir başrol oyuncusunun diziden ayrılacağı yönünde oldu.

Televizyon tarihinin en popüler dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz dizisinden gelen bu oyuncu ayrılığı iddiaları ise gündemlere bomba gibi düştü. Yayın hayatına başladığı günden beri yoğun bir ilgiyle takip edilen dizi hız kesmeden devam ediyor. Fakat hakkında çıkan iddialar diziden bir oyuncunun ayrılacağını her geçen gün kuvvetlendiriyor. Peki, ATV’nin dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’dan ayrılacak olan başrol oyuncusu kim?



Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

