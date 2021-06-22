Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Şok Ayrılık! Herkes Hızır Diye Bekliyordu Ama Ayrılan İsim O Oldu! Milyonlar İkiye Ayrıldı! "Bunu Yapmayacaktın EDHO!"
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrılık çanları çalmaya başladı. Herkes Hızır diye bekliyordu ama ayrılan isim o oldu. Milyonlar ikiye bölündü!
ATV ekranlarının en çok ses getiren dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizi için yeni iddialar ortaya atıldı. Uzun bir zamandan beridir ekranlarda yayınlanmaya devam eden diziden gelen son iddialar ise bir başrol oyuncusunun diziden ayrılacağı yönünde oldu.
Televizyon tarihinin en popüler dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz dizisinden gelen bu oyuncu ayrılığı iddiaları ise gündemlere bomba gibi düştü. Yayın hayatına başladığı günden beri yoğun bir ilgiyle takip edilen dizi hız kesmeden devam ediyor. Fakat hakkında çıkan iddialar diziden bir oyuncunun ayrılacağını her geçen gün kuvvetlendiriyor. Peki, ATV’nin dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’dan ayrılacak olan başrol oyuncusu kim?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.