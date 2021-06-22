Esra Erol Daha Önce Böylesine Şahit Olmadı! Avukat Hülya Canlı Yayında Çılgına Döndü, Sinirden Ağzını Açamaz Hale Geldi! Cinsel Birliktelikle…
ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Esra Erol’da milyonları şok içerisinde bırakan bir olay yaşandı. Daha önce böylesine kimsenin şahit olmadığı olayda Esra Erol’un ise ağzı açık kaldı. Bununla birlikte yaşanan olaylar karşısında Avukat Hülya sinirden çılgına döndü ve konuşamaz hale geldi. Utanmaz adam, cinsel birliktelikle…
Kısa bir süre önce eşinin yaptıklarından rahatsız olduğunu dile getiren Necla isimli kadın programa katıldı. Eşi hakkında ardı arkası kesilmeyen iddialara yer veren Necla Hanım, eşinin kadınları cinsel birliktelikle dolandırdığını iddia ederken bir de sözde hoca olduğuna değindi! Bununla birlikte yaşananlar ağızların açık kalmasına neden oldu.
Telefonla canlı yayına bağlanan ve kendisini hem astrolog hem yaşam koçu hem de bio enerji uzmanı olarak tanıtan İkrar Duman milyonları şok içerisinde bıraktı. Dediği sözlerle Avukat Hülya Kuran’ı deliye döndüren İkrar Duman, izleyicilerinde ağzını açık bıraktı. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.