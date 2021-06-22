Esra Erol Daha Önce Böylesine Şahit Olmadı! Avukat Hülya Canlı Yayında Çılgına Döndü, Sinirden Ağzını Açamaz Hale Geldi! Cinsel Birliktelikle…

Kısa bir süre önce eşinin yaptıklarından rahatsız olduğunu dile getiren Necla isimli kadın programa katıldı. Eşi hakkında ardı arkası kesilmeyen iddialara yer veren Necla Hanım, eşinin kadınları cinsel birliktelikle dolandırdığını iddia ederken bir de sözde hoca olduğuna değindi! Bununla birlikte yaşananlar ağızların açık kalmasına neden oldu.

Telefonla canlı yayına bağlanan ve kendisini hem astrolog hem yaşam koçu hem de bio enerji uzmanı olarak tanıtan İkrar Duman milyonları şok içerisinde bıraktı. Dediği sözlerle Avukat Hülya Kuran’ı deliye döndüren İkrar Duman, izleyicilerinde ağzını açık bıraktı. Peki, neler oluyor?



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