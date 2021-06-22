Üç Kuruş Dizisi Hakkında Skandal İddia! O İsim Çukur’un Sembolü Olacak! Ortalık Çok Fena Karıştı! Aras Bulut İynemli Duyurmuştu…

Çukur dizisinin ekranlara veda etmesinin hemen arkasından ise “İçerde’den çıktık Çukur’a düştük sırada Üç Kuruş” duvar yazısı Çukur’un finalinde görülmüştü. İçerde dizisinin ardından Çukur dizisi başlamış ve İçerde dizisinde bulunan birçok karakter Çukur dizisinde yeniden hayat bulmuştu fakat bu sefer bambaşka bir şey oldu!

Üç Kuruş dizisi için birçok iddia gündeme gelirken; bir iddia ise gündemin yeniden şekillenmesine neden oldu. İddialarda ise hem Çukur hem de Üç Kuruş dizisiyle alakalıydı. Taner Ölmez ve Uraz Kaygırlaroğlu’nun adı geçtiği Üç Kuruş dizisinde bir ismin ise Çukur’dan direkt Üç Kuruş’a aynı karakterle geçeceği ortaya çıktı! Peki, o isim kim olacak?



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