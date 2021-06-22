- 22 Haz 2021 - 20:41 G: 22 Haz 2021 - 21:23

Mehmet Ali Erbil’in Kızı Terör Estirdi! Görenler Şok İçerisinde Kaldı, Seda Sayan İçin Hamlesi Ağızları Açık Bıraktı! Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mehmet Ali Erbil, milyonları şok içerisinde bıraktı. Dengeleri değiştiren bir açıklama yapan Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, babasıyla bir pozunu paylaşarak; “Her şeye inat” notunu düşmesi birçok kişi tarafından, “Seda Sayan’a rest” olarak algılandı.

Kısa bir süre önce Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan hakkında; “Seda Sayan’ın geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı. Helal olsun televizyonlar reyting alamayan bu kadını hâlâ çalıştırıyorlar” sözlerini dile getirmişti. Bunun üzerine ise büyük bir kavganın fitili ateşlenmişti.

Seda Sayan ise konu hakkında “Tuğba'yla evli iken evdeki hizmetli masum kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur. Dahası var, bence işine bak ruhunu arındır. Ayrıca bu olay da benim geçmişimi kirli yapmaz. Zaten boşanma nedenin bu olay olduğu için tüm yakınındaki eşlerin, ailen herkes olaya vakıftı. Hepsi seni kurtarma peşindeydi. Ben dış kapının mandalıydım. Geçmişi kirli olan sensin” sözlerini dile getirmiş ve ağızları açık bırakmıştı.

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22 Haz 2021 - 20:41 Ankara- Yaşam

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