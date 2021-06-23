Ankara’da Hangi Hastanede Cildiye Var? Ankara Şehir Hastanesi Dermatoloji Bölümü Nerede? Ankara'da En İyi Cildiye Doktoru Kimdir?

Cilt hastalıkları ve tedavisiyle ilgilenen tıp dalı olan cildiye, cilt üzerindeki tüm sorunlar ile ilgileniyor. Saç dökülmelerinden sedef hastalığına kadar pek çok rahatsızlığa çözüm alan cildiye, yaz aylarının gelmesi ile birlikte daha çok talep görüyor. Artan sıcaklık ve önlem alınmadan güneşlenme cilt hastalıklarını artırırken, vatandaşlar hangi doktora başvurması gerektiğini merak ediyor. Ankara ise şehir sakinlerine pek çok seçenek ile cildiye alanında sağlık hizmeti sunuyor.

Ankara’da Hangi Hastanede Cildiye Var?



Önlem alınmazsa daha kötü hale gelebilen cilt hastalıkların tedavisinin acilen yapılması uzmanlar tarafından sıklıkla öneriliyor. Konuyla ilgilenen başkentliler ise; “Ankara’da hangi hastanede cildiye var?” sorusuna yanıt arıyor. Ankara, şehir sakinlerine devlet hastanelerin pek çok cildiye bölümü sunuyor. İşte, Ankara cildiye hastaneleri:



· Ankara Büyükşehir Belediye Hastanesi



· Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi Hasköy Semt Polikliniği



· Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi



· Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Eğt. Araşt.Hast.Çayyolu Semt Polikliniği



· Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi



· Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi Ulucanlar Semt Polikliniği



· Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi



· Ankara İl Sağlık Müdürlüğü



· Ankara Şehir Hastanesi



· Ankara Tandoğan Magnet Tıp Merkezi



· Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi 50.Yıl Yenimahalle Semt Polikliniği



· Bilkent Üniversitesi Doğu Kampüsü Sağlık Merkezi



· Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi Etlik Polikliniği



· Pursaklar Devlet Hastanesi







