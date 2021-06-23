Ankara'da Güneş Kaçta Doğuyor? Ankara’da Bugun Gunes Kacta Doguyor?
Güneşin hareketine ve dönüşüne göre şekillenen doğuş ve batış saatleri, her gün birbirine göre daha farklı zamanlarda gerçekleşiyor. Özellikle işe erken saatlerde giden başkentliler, yola çıktıklarında havanın aydınlanıp aydınlanmayacağını merak ediyor. Ankara'da güneş kaçta doğuyor? Ankara’da bugun gunes kacta doguyor? Ankara’da bugün hava kaçta kararıyor? İşte, tüm detaylar…
Türkiye’nin coğrafi konumunun getirdiği sonuçlar, her zaman avantaj yaratıyor. Bulunduğu coğrafi konum ile dünyanın stratejik bir yerinde bulunan Türkiye, her mevsimin tadının çıkarılmasını sağlıyor. Başkent Ankara ise, Türkiye coğrafyasının tam göbeğinde yer alıyor. Bu durum Ankara’yı hem coğrafi hem de askeri strateji açısından kıymetli yapıyor. Öte yandan geçmişte uygulanan yaz ve kış saati uygulaması, başkentlilerin gün ağardıktan sonra işe gitmesini sağlıyordu. Ancak, geçtiğimiz yıllarda ortadan kaldırılan yaz ve kış saati uygulaması özellikle kış aylarında çalışan kişilere, zorluk yaratıyor. Yaz aylarında daha kolay olan işe gitmek, çoğu zaman aydınlık vakitlere denk geliyor. Hal böyle olunca kafası karışan başkentliler, güneşin doğuş ve batış saatlerini sıklıkla merak ediyor.
Ankara'da Güneş Kaçta Doğuyor?
Dünyanın ekseni çevresinde batıdan doğuya doğru dönen güneş; doğudaki merkezlerde daha erken doğarken, yine bu bölgelerde daha erken batıyor. Batıya geldikçe artan gün ağarma süresi güne daha geç başlanmasına neden oluyor. Coğrafyanın tam göbeğinde yer alan başkentliler ise; “Ankara’da güneş kaçta doğuyor?” sorusuna yanıt arıyor. Ankara’da güneş doğudan daha geç, batıdan ise daha erken saatte doğuyor. Ayrıca, güneşin hareketinden etkilenen Ankara’da güneşin doğuş saati, farklar 1-2 dakika ile sınırlı kalmak kaydıyla, her gün değişiklik gösterebiliyor.
23 Haz 2021 - 08:29 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.