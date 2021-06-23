- 23 Haz 2021 - 14:09 G: 23 Haz 2021 - 14:29

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Bahar’ı Vedasını Duyurdu! Diziden Ayrılma Sebebi Oktay Kaynarca’yı Bile Titretti! Meğer…

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi kısa bir süre önce ekranlara sezon finali yaparak ekranlara veda etmişti. Dizde Bahar karakterine hayat veren başarılı oyuncu Pelin Akil Altan ise diziye vedasını kısa bir süre önce duyurdu. Oktay Karaca’yı bile titrettiği iddia edilen bu olayın sonunda ise diziden başarılı ismin enden çıktığı ortaya çıktı. Meğer…

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba ve Pelin Akil Altan gibi birbirinden başarılı isimler bulunuyordu. Dikkatleri, üzerine çeken başarılı dizinin son bölümünde ise ortalık çok fena bir şekilde karışmıştı. 199. Bölümüyle ekranlara veda eden dizi, Eylül ayında 200. Bölümüyle ekranlara gelecek.

Dizi ekranlarda odluğu süre boyunca adeta fırtınalar estirmiş ve dikkatleri üzerine çekmişti. Sevilen dizinin yeni sezonu için hazırlıklar devam ederken; diziye giriş yapacak isim kadar çıkış yapacak isimlerde eklendi. Veda edecek olan isimlerden biride Bahar karakterine hayat veren Pelin Akil oldu. Peki, güzel oyuncu diziden neden ayrıldı?

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23 Haz 2021 - 14:09 Ankara- Yaşam

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