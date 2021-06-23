Cem Yılmaz İsyan Bayrağını Kaldırdı! 'Kamu spotu için para aldın' yorumlarına isyan etti
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Cem Yılmaz, isyan bayrağını resmen kaldırdı. Bunun üzerine Cem Yılmaz sevenleri çıkan iddialara “Yazıklar olsun bu da yapılmaz! Nasıl söylersin bunu?” sözlerini dile getirdi. Kısa bir süre önce Şener Şen, Ezgi Mola ve Haluk Bilginer'in gibi isimlerin yer aldığı kamu spotu yayınlanmış ve çok beğenilmişti.
Aşı çalışmalarına hız verilmesi adına yapılan bu kamu spotu için arkasına Fahrettin Koca’yı alan Cem Yılmaz açıklamasıyla milyonları şoka soktu. Kendisine gelen “Kamu spotunda yer almak için para aldı” iddialarına cevap niteliğinde açıklama yapan Cem Yılmaz, sevenlerini de şoka soktu.
Sağlık Bakanlığınca Covid-19’la mücadele adına başlatılan birçok kampanyada bulunan ünlü isimlerin arasında Cem Yılmaz’da yer alıyordu. Projelerini bir kenara bırakarak Sağlık Bakanlığı ile bir işe imzasını atan Cem Yılmaz hakkında çıkan çirkin iddialara ise yanıtını verdi. Peki, Cem Yılmaz “Kamu potunda yer almak için para aldı” iddialarına ne cevap verdi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.