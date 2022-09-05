Ankarada ıslak hamburger nerede yenir? Islak Hamburger Nasıl Yapılır, Tarifi? Ankarada Islak Hamburger Nerede Var?

Dünya lezzetlerinden biri olan ıslak hamburger, Ankara’da da çok rağbet görüyor. Başkentte her geçen gün artan ıslak hamburgercilerden bir tanesi ise çok fazla tercih ediliyor.

Ankarada Islak Hamburger Nerede Var?

1 - ANKARA ISLAK HAMBURGER

mustafa kemal mah dumlupınar bulvarı tepe prime iş ve yaşam merkezi NO:266 A KİOKS, 06510 Çankaya/Ankara, Türkiye

2 - taksim ıslak hamburger

Bahçelievler, 2114. Sk. 17 b, 06510 Ankara, Türkiye

3 - istanbul ıslak hamburgercisi

Kavaklıdere, Bülten Sk. 8/A, 06680 Çankaya/Ankara, Türkiye

4 - MEŞHUR İSTANBUL ISLAK HAMBURGERCİSİ

Remzi Oğuz Arık, Tunus Cd. NO:49/A, 06540 Çankaya/Ankara, Türkiye

5 - Franco Burger

Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mah., 2902. Sk. Sarnıç park avm 7/2, 06810 çankaya/Çankaya/Ankara, Türkiye

6 - Dodo Marmaris

Kızılay, Atatürk Blv No:96, 06420 Çankaya/Ankara, Türkiye

7 - Ali Chef Islak Hamburger & Sandwich

Balgat, Barış Manço Cd. Oğuzlar Mh. No: 33B, 06520 Çankaya/Ankara, Türkiye

8 - Burgerdinho

Aziziye, Cinnah Cd. No:82, 06690 Çankaya/Ankara, Türkiye

9 - ISLAKÇI TARIK

Doğuş, Ballıbaba Sk. No:65 D:E, 06660 Çankaya/Ankara, Türkiye

10 - Atıştır Burger&Wrap&Waffle

Yakacık, Baldıran Sk. No:4/E, 06310 Keçiören/Ankara, Türkiye

11 - Tostos Cafe

Üniversiteler, İhsan Doğramacı Blv No:19, 06800 Çankaya/Ankara, Türkiye

12 - Bahçelievler Cafe & Bistro

Bahçelievler, 54. Cad. No:18, 06490 Çankaya/Ankara, Türkiye

13 - Saçmelii

Emek, Bişkek Cd. 28-46, 06490 Çankaya/Ankara, Türkiye

14 - Şampiyon Kokoreç Ümitköy Şubesi

Mutlukent, 2074. Sk. 94. Sk D:1, 06810 Çankaya/Ankara, Türkiye

15 - Cafe in

Piyade, 1851. Sk., 06794 Etimesgut/Ankara, Türkiye

Islak Hamburger Nasıl Yapılır, Tarifi? Türkiye’nin pek çok şehrinde severek tüketilen ıslak hamburger evde de yapılabiliyor. Evde ıslak hamburger yapmak isteyenler ise, “ıslak hamburger nasıl yapılır, tarifi?” sorusuna yanıt arıyor.

İşte, profesyonel bir ıslak hamburger tarifi:

Malzemeler: o Hamburger ekmeği

Köfte: o 500g kıyma o 1 adet yumurta o 1 adet soğan o 1 tatlı kaşığı tuz o 1 tatlı kaşığı kimyon o 1 tatlı kaşığı karabiber o 1 diş sarımsak o Yarım su bardağı galeta unu  Sos: o 5 yemek kaşığı zeytinyağı o 2 diş sarımsak o 1 yemek kaşığı domates salçası o 2 tutam dağ kekiği o 2 su bardağı domates sosu o 2 yemek kaşığı ketçap o 1 çay kaşığı karabiber o 1 tatlı kaşığı tuz o 1 tatlı kaşığı şeker (isteğe bağlı) Köfte kızartılması: o Sıvı yağ

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