Ankarada ıslak hamburger nerede yenir? Islak Hamburger Nasıl Yapılır, Tarifi? Ankarada Islak Hamburger Nerede Var?
Hamburgerlerin en farklısı olan ıslak hamburger, her dönem dikkat çekiyor. Islak hamburger nasıl yapılır, tarifi? Ankarada ıslak hamburger nerede var? İşte, detaylar…
Dünya lezzetlerinden biri olan ıslak hamburger, Ankara’da da çok rağbet görüyor. Başkentte her geçen gün artan ıslak hamburgercilerden bir tanesi ise çok fazla tercih ediliyor.
Ankarada Islak Hamburger Nerede Var?
1 - ANKARA ISLAK HAMBURGER
mustafa kemal mah dumlupınar bulvarı tepe prime iş ve yaşam merkezi NO:266 A KİOKS, 06510 Çankaya/Ankara, Türkiye
2 - taksim ıslak hamburger
Bahçelievler, 2114. Sk. 17 b, 06510 Ankara, Türkiye
3 - istanbul ıslak hamburgercisi
Kavaklıdere, Bülten Sk. 8/A, 06680 Çankaya/Ankara, Türkiye
4 - MEŞHUR İSTANBUL ISLAK HAMBURGERCİSİ
Remzi Oğuz Arık, Tunus Cd. NO:49/A, 06540 Çankaya/Ankara, Türkiye
5 - Franco Burger
Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mah., 2902. Sk. Sarnıç park avm 7/2, 06810 çankaya/Çankaya/Ankara, Türkiye
6 - Dodo Marmaris
Kızılay, Atatürk Blv No:96, 06420 Çankaya/Ankara, Türkiye
7 - Ali Chef Islak Hamburger & Sandwich
Balgat, Barış Manço Cd. Oğuzlar Mh. No: 33B, 06520 Çankaya/Ankara, Türkiye
8 - Burgerdinho
Aziziye, Cinnah Cd. No:82, 06690 Çankaya/Ankara, Türkiye
9 - ISLAKÇI TARIK
Doğuş, Ballıbaba Sk. No:65 D:E, 06660 Çankaya/Ankara, Türkiye
10 - Atıştır Burger&Wrap&Waffle
Yakacık, Baldıran Sk. No:4/E, 06310 Keçiören/Ankara, Türkiye
11 - Tostos Cafe
Üniversiteler, İhsan Doğramacı Blv No:19, 06800 Çankaya/Ankara, Türkiye
12 - Bahçelievler Cafe & Bistro
Bahçelievler, 54. Cad. No:18, 06490 Çankaya/Ankara, Türkiye
13 - Saçmelii
Emek, Bişkek Cd. 28-46, 06490 Çankaya/Ankara, Türkiye
14 - Şampiyon Kokoreç Ümitköy Şubesi
Mutlukent, 2074. Sk. 94. Sk D:1, 06810 Çankaya/Ankara, Türkiye
15 - Cafe in
Piyade, 1851. Sk., 06794 Etimesgut/Ankara, Türkiye
Islak Hamburger Nasıl Yapılır, Tarifi? Türkiye’nin pek çok şehrinde severek tüketilen ıslak hamburger evde de yapılabiliyor. Evde ıslak hamburger yapmak isteyenler ise, “ıslak hamburger nasıl yapılır, tarifi?” sorusuna yanıt arıyor.
İşte, profesyonel bir ıslak hamburger tarifi:
Malzemeler: o Hamburger ekmeği
Köfte: o 500g kıyma o 1 adet yumurta o 1 adet soğan o 1 tatlı kaşığı tuz o 1 tatlı kaşığı kimyon o 1 tatlı kaşığı karabiber o 1 diş sarımsak o Yarım su bardağı galeta unu Sos: o 5 yemek kaşığı zeytinyağı o 2 diş sarımsak o 1 yemek kaşığı domates salçası o 2 tutam dağ kekiği o 2 su bardağı domates sosu o 2 yemek kaşığı ketçap o 1 çay kaşığı karabiber o 1 tatlı kaşığı tuz o 1 tatlı kaşığı şeker (isteğe bağlı) Köfte kızartılması: o Sıvı yağ
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05 Eyl 2022 - 21:45 - Yeme & İçme
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.