Survivor Poyraz’a Büyük Torpil! Milyonların İçi Çekildi! İşin İçerisinde Sevgilisi Bile Var! Acun Ilıcalı Verem Olacak! “Yazıklar Olsun!”
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Poyraz’a büyük bir torpil yapıldığı ortaya çıktı. Yunanistan’ı ayağa kaldıran bu olayda ise sevgilisi aktif bir rol alıyordu. Bunun yanında Acun Ilıcalı’nın sinirden delireceği hatta verem olacağına dair birçok yorum arka arkaya yapıldı. Duruma Poyraz sevenleri de dahil “Yazıklar olsun” yorumu yapıldı.
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın finaline ise sadece sayılı günler kaldı. Binlerce kişinin ilgiyle takip ettiği Survivor yarışmasında olası bir torpil hamlesi ise seyirciyi çileden çıkarttı. Söz konusu olan Poyraz ise mercek altına alındı.
Survivor yarışmasında Poyraz ve Carolina’nın sevgili olduğuna dair iddialar gündeme şok bir şekilde düşmüştü. Ödül oyununu kazanan Poyraz ve Carolina Bahamalar’da sanki tek başlarına tatil yapıyormuş gibi takılmışlar ve bu durum Acun Ilıcalı’nın dikkatini üzerine çekmişti. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.