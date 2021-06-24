- 24 Haz 2021 - 15:10 G: 24 Haz 2021 - 15:19

Survivor Poyraz’a Büyük Torpil! Milyonların İçi Çekildi! İşin İçerisinde Sevgilisi Bile Var! Acun Ilıcalı Verem Olacak! “Yazıklar Olsun!”

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Poyraz’a büyük bir torpil yapıldığı ortaya çıktı. Yunanistan’ı ayağa kaldıran bu olayda ise sevgilisi aktif bir rol alıyordu. Bunun yanında Acun Ilıcalı’nın sinirden delireceği hatta verem olacağına dair birçok yorum arka arkaya yapıldı. Duruma Poyraz sevenleri de dahil “Yazıklar olsun” yorumu yapıldı.

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın finaline ise sadece sayılı günler kaldı. Binlerce kişinin ilgiyle takip ettiği Survivor yarışmasında olası bir torpil hamlesi ise seyirciyi çileden çıkarttı. Söz konusu olan Poyraz ise mercek altına alındı.

Survivor yarışmasında Poyraz ve Carolina’nın sevgili olduğuna dair iddialar gündeme şok bir şekilde düşmüştü. Ödül oyununu kazanan Poyraz ve Carolina Bahamalar’da sanki tek başlarına tatil yapıyormuş gibi takılmışlar ve bu durum Acun Ilıcalı’nın dikkatini üzerine çekmişti. Peki, neler oluyor?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

24 Haz 2021 - 15:10 Ankara- Yaşam

# SURVİVOR 2021 İLE İLİŞKİLİ:
Acun Ilıcalı’nın Kardeşi Canlı Yayında Çıldırdı! Üzerlerine Yürüdü, Masa Darmaduman Oldu! Daha Fazla Dayamamdı İstifa Etmesi An Meselesi! mask
Acun Ilıcalı’nın Kardeşi Canlı Yayında Çıldırdı! Üzerlerine Yürüdü, Masa Darmaduman Oldu! Daha Fazla Dayamamdı İstifa Etmesi An Meselesi!
Survivor Dora’dan Flaş Berkay İtirafı! En Yakınıydı; Canı Ciğeriydi Ama Adını Ağzına Bile Almadı! Ya Mahkemelik Olacaklar Ya Büyük Kavga! mask
Survivor Dora’dan Flaş Berkay İtirafı! En Yakınıydı; Canı Ciğeriydi Ama Adını Ağzına Bile Almadı! Ya Mahkemelik Olacaklar Ya Büyük Kavga!
Survivor İsmail Ayşe’nin Tüm Oyununu Bozdu! Ortaya Çıkan Gerçek Acun Ilıcalı’yı Bile Derinden Sarstı! Meğer Ayşe O İsim İçin… mask
Survivor İsmail Ayşe’nin Tüm Oyununu Bozdu! Ortaya Çıkan Gerçek Acun Ilıcalı’yı Bile Derinden Sarstı! Meğer Ayşe O İsim İçin…
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 24 Haziran Perşembe Survivor Yeni Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu? mask
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 24 Haziran Perşembe Survivor Yeni Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu?
Survivor İlayda Şeker İç Çamaşırsızlığın Acizliğine Uğradı! Görenlerin İçi Titredi, Kan Ter İçerisinde Kaldı! “Ateşli” Yorumlar Nefesleri Kesti! Neler Oluyor? mask
Survivor İlayda Şeker İç Çamaşırsızlığın Acizliğine Uğradı! Görenlerin İçi Titredi, Kan Ter İçerisinde Kaldı! “Ateşli” Yorumlar Nefesleri Kesti! Neler Oluyor?
Survivor Batuhan Berkay’a Kavga Ettirecek Gönderme! “Yaver” Sözleri Olay Yarattı! mask
Survivor Batuhan Berkay’a Kavga Ettirecek Gönderme! “Yaver” Sözleri Olay Yarattı!
Survivor’da Acun Ilıcalı Yıkıldı! Gözyaşlarını Zor Tuttu, Söylerken İçi Titredi! Acun İçin Artık Survivor’un Bir Anlamı Yok! “Benim İçin Berkay…” mask
Survivor’da Acun Ilıcalı Yıkıldı! Gözyaşlarını Zor Tuttu, Söylerken İçi Titredi! Acun İçin Artık Survivor’un Bir Anlamı Yok! “Benim İçin Berkay…”
Survivor Ayşe’de Flaş Berkay İtirafı! Ayağına Neden Sıktığını İlk Kez Açıkladı, Konsey Sallandı! Meğer Sırf Bu Yüzden… mask
Survivor Ayşe’de Flaş Berkay İtirafı! Ayağına Neden Sıktığını İlk Kez Açıkladı, Konsey Sallandı! Meğer Sırf Bu Yüzden…
Survivor 2021'de Sona Gelindi! Artık Bitti... O İsim de Adaya Veda Edince; 2021 Şampiyonu Netleşti! Sosyal Medya Sallanıyor... mask
Survivor 2021'de Sona Gelindi! Artık Bitti... O İsim de Adaya Veda Edince; 2021 Şampiyonu Netleşti! Sosyal Medya Sallanıyor...
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 23 Haziran Çarşamba Survivor Yeni Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu? mask
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 23 Haziran Çarşamba Survivor Yeni Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ev ve İnşaat Fiyatları Artacak! Rusya, Demir İhracatına Ek Vergi Getiriyor! mask
Ev ve İnşaat Fiyatları Artacak! Rusya, Demir İhracatına Ek Vergi Getiriyor!
45 Milyon Doz! Yarından İtibaren Gelecek Rakamlar Şaşırtacak! 18 Yaş Sınırı İle Rekor Bekleniyor! mask
45 Milyon Doz! Yarından İtibaren Gelecek Rakamlar Şaşırtacak! 18 Yaş Sınırı İle Rekor Bekleniyor!
Yerli Otomobil TOGG Duyuralı 3 Yıl Oldu! Çalışmalar Devam Ediyor. İşte Son Gelişmeler! mask
Yerli Otomobil TOGG Duyuralı 3 Yıl Oldu! Çalışmalar Devam Ediyor. İşte Son Gelişmeler!
Yerli Savunmada Bir Teslimat Daha Yapıldı! Hassas Güdüm Kiti-82 Göreve Başladı! mask
Yerli Savunmada Bir Teslimat Daha Yapıldı! Hassas Güdüm Kiti-82 Göreve Başladı!
Şansölye Merkel'den BioNTech'in Aksi Konuşma Geldi! Delta Varyantı Almanya'yı Tedirgin Ediyor! mask
Şansölye Merkel'den BioNTech'in Aksi Konuşma Geldi! Delta Varyantı Almanya'yı Tedirgin Ediyor!
ABD'nin Çabası Nafile! Huawei Yeni İşletim Sitemini Tanıttı! Ekosistem Türkiye'de! mask
ABD'nin Çabası Nafile! Huawei Yeni İşletim Sitemini Tanıttı! Ekosistem Türkiye'de!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status