Survivor Poyraz’a Büyük Torpil! Milyonların İçi Çekildi! İşin İçerisinde Sevgilisi Bile Var! Acun Ilıcalı Verem Olacak! “Yazıklar Olsun!”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın finaline ise sadece sayılı günler kaldı. Binlerce kişinin ilgiyle takip ettiği Survivor yarışmasında olası bir torpil hamlesi ise seyirciyi çileden çıkarttı. Söz konusu olan Poyraz ise mercek altına alındı.

Survivor yarışmasında Poyraz ve Carolina’nın sevgili olduğuna dair iddialar gündeme şok bir şekilde düşmüştü. Ödül oyununu kazanan Poyraz ve Carolina Bahamalar’da sanki tek başlarına tatil yapıyormuş gibi takılmışlar ve bu durum Acun Ilıcalı’nın dikkatini üzerine çekmişti. Peki, neler oluyor?



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