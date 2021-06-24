- 24 Haz 2021 - 15:56 G: 24 Haz 2021 - 15:57

Formula 1 Yönetiminden Radikal Karar! Pandemi Yasakları Bitti! Britanya GP'nin Tamamı Seyirci İle Dolacak!

Pandemi sebebiyle Türkiye'den alınan Formula 1 yarışı Türk F1 severleri oldukça üzmüştü. Özellikle İngiltere'nin koymuş olduğu kısıtlamalar sebebiyle iptal edilen yarıştan sonra Formula 1 yönetimi ilginç bir karar alarak Büyük Britanya Grand Prix'sinde tribünlerin hepsine seyirci alınması kararı aldı. İşte detaylar...

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı Büyük Britanya Grand Prix'sinde tribünlerin tamamına seyirci alınacak.

Formula 1'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre İngiliz devleti, 16-18 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda tribünlerin tam kapasiteyle hizmet vermesi için yeşil ışık yaktı.

İngiltere'nin Northamptonshire Kontluğu'ndaki Silverstone kasabasıyla aynı adı taşıyan pistteki organizasyonu izlemek isteyenlerden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif sonuçlandığını veya 2 doz aşı yaptırdığını kanıtlaması talep edilecek.

Silverstone Pisti'ndeki F1 yarışı, Kovid-19 önlemleri dolayısıyla sokağa çıkma yasağının uygulanmaya başladığı 2020'den bu yana Büyük Britanya'da düzenlenen en kalabalık spor etkinliği olacak.

Salgın nedeniyle geçen yıl seyircisiz gerçekleştirilen yarışı, 2019'da 140 binden fazla kişi tribünlerden takip etmişti.

24 Haz 2021 - 15:56 AA Ankara- Dünya

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