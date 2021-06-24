Survivor Berkay Acun Ilıcalı’ya Rest Çekti! Sözleri Milyonları Tilt Etti, Ortalık Karıştı! Milyonlar “Mide Bulandırıcı” Buldu! Neler Oluyor?

Survivor’dan geçtiğimiz günlerde elenen Berkay, Acun Ilıcalı’dan “Senin her şeyin doğruydu ama bir şeyde büyük bir hata yaptın. Bunu şimdi söylemeyeceğim ama çıkışta sana bir abi tavsiyesinde bulunacağım” sözlerini dile getirmişti. Dikkatler Berkay’ın hatasına doğru çekilirken; Berkay ise Survivor sonrasında ilk kez bir açıklama yaparak dikkatleri üzerine çekti.

Survivor yarışmasından elendikten sonra adada en çok zorlandığı dönemin sakatlık dönemi olduğunu belirten Berkay; aynı zamanda “Acun Bey, elendikten sonra aslında senin şampiyon olabileceğini ve bu zamana kadar tek bir hatan olduğunu söyledi. Sence senin tek hatan neydi?” sorusuna da skandal bir cevap verdi. Peki, neler dedi?



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