- 24 Haz 2021 - 16:29 G: 24 Haz 2021 - 17:26

Survivor Berkay Acun Ilıcalı’ya Rest Çekti! Sözleri Milyonları Tilt Etti, Ortalık Karıştı! Milyonlar “Mide Bulandırıcı” Buldu! Neler Oluyor?

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan kısa bir süre önce elenen Berkay milyonları şok içerisinde bıraktı. Acun Ilıcalı’ya rest çektiği düşünülen Berkay, sözleriyle gündeme düştü. Milyonlar Berkay’ın açıklamasını tilt edici buldu. Hatta birçok kişi ileriye giderek; “Mide bulandırıcı” olduğunu dile getirdi.

Survivor’dan geçtiğimiz günlerde elenen Berkay, Acun Ilıcalı’dan “Senin her şeyin doğruydu ama bir şeyde büyük bir hata yaptın. Bunu şimdi söylemeyeceğim ama çıkışta sana bir abi tavsiyesinde bulunacağım” sözlerini dile getirmişti. Dikkatler Berkay’ın hatasına doğru çekilirken; Berkay ise Survivor sonrasında ilk kez bir açıklama yaparak dikkatleri üzerine çekti.

Survivor yarışmasından elendikten sonra adada en çok zorlandığı dönemin sakatlık dönemi olduğunu belirten Berkay; aynı zamanda “Acun Bey, elendikten sonra aslında senin şampiyon olabileceğini ve bu zamana kadar tek bir hatan olduğunu söyledi. Sence senin tek hatan neydi?” sorusuna da skandal bir cevap verdi. Peki, neler dedi?

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24 Haz 2021 - 16:29 Ankara- Yaşam

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