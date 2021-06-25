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25 Haz 2021 - 15:17

Tatilciler Dikkat! Bozcaada Sevdalıları İçin Deniz Otobüsleri O Tarihte Başlıyor!

Bir çok tatilci ve yazlıkçının sevdasıdır Ada'da yaşamak. Memleketin bir çok ilinde ve özellikle Başkent Ankara'da Bozcada sakinleri yaşıyor. Bozcada'ya ulaşım sağlayan Gestaş deniz otobüsü seferlerinin başlayacağı tarihi açıkladı. İşte o tarih.