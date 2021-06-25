- 25 Haz 2021 - 15:17 G: 25 Haz 2021 - 15:18

Tatilciler Dikkat! Bozcaada Sevdalıları İçin Deniz Otobüsleri O Tarihte Başlıyor!

Bir çok tatilci ve yazlıkçının sevdasıdır Ada'da yaşamak. Memleketin bir çok ilinde ve özellikle Başkent Ankara'da Bozcada sakinleri yaşıyor. Bozcada'ya ulaşım sağlayan Gestaş deniz otobüsü seferlerinin başlayacağı tarihi açıkladı. İşte o tarih.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş'ın Bozcaada deniz otobüsü seferleri 3 Temmuz Cumartesi günü başlayacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Çanakkale ile Bozcaada arasında çarşamba, cuma, cumartesi ve pazar günleri seferler düzenlenecek.

Sefer saatleri Çanakkale’den Bozcaada’ya 10.00, Bozcaada’dan Çanakkale’ye 20.00 olarak belirlendi.

25 Haz 2021 - 15:17 AA Çanakkale- Yaşam

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