Alişan’dan Bir Acı Haber Daha! Apar Topar Hastaneye Kaldırılmıştı, Kötü Haber Verdi! Alişan Sesi Titreyerek Duyurdu! Hayranlarının Başına Dünyası Yıkıldı!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’dan bir acı haber daha geldi! Apar topar hastaneye kaldırılan abisi daha sonra ise yoğun bakımı kaldırıldığı duyurulmuştu. Şimdi ise yeniden kötü haber verildi. İddialara göre durumu anlatan Alişan’ın sesi konuşurken titredi. Hayranların başına dünyasını yıkan bu kötü haberden sonra ise Alişan sevenleri, destek olmak için binlerce yorumda bulundular.
Geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşayan Alişan, hayranlarını havaya uçurmuştu. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının yayından kaldırılmasının hemen ardından Seda Sayan’la ilgili birçok sorun çıkmıştı. Söylemezsem Olmaz programında Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının yayından kaldırılacağı dile getirilmiş daha sonra ise yine canlı yayında Arto, “Demet ve Alişan’ın yerine ise Seda Sayan’ı düşünüyorlar” yorumunda bulunmuştu.
Demet ve Alişan ise bu açıklamadan yaklaşık bir hafta sonra ekranlardan kaldırılmıştı. Demet Akalın ise yakın arkadaşı Alişan’la birlikte sunduğu programın yerine Seda Sayan’ın çağrılacağını duyuca adeta çılgına döndü ve Seda Sayan’a hakkında skandal sözlere yer verdi. Alişan ise programının kaldırılmasının kötü haberinden hemen sonra abisi ve kendisiyle alakalı kötü haberi duyurmuştu. Şimdi neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.