Alişan’dan Bir Acı Haber Daha! Apar Topar Hastaneye Kaldırılmıştı, Kötü Haber Verdi! Alişan Sesi Titreyerek Duyurdu! Hayranlarının Başına Dünyası Yıkıldı!

Geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşayan Alişan, hayranlarını havaya uçurmuştu. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının yayından kaldırılmasının hemen ardından Seda Sayan’la ilgili birçok sorun çıkmıştı. Söylemezsem Olmaz programında Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının yayından kaldırılacağı dile getirilmiş daha sonra ise yine canlı yayında Arto, “Demet ve Alişan’ın yerine ise Seda Sayan’ı düşünüyorlar” yorumunda bulunmuştu.

Demet ve Alişan ise bu açıklamadan yaklaşık bir hafta sonra ekranlardan kaldırılmıştı. Demet Akalın ise yakın arkadaşı Alişan’la birlikte sunduğu programın yerine Seda Sayan’ın çağrılacağını duyuca adeta çılgına döndü ve Seda Sayan’a hakkında skandal sözlere yer verdi. Alişan ise programının kaldırılmasının kötü haberinden hemen sonra abisi ve kendisiyle alakalı kötü haberi duyurmuştu. Şimdi neler oluyor?



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