Acun Ilıcalı’nın Kardeşi İstifasını Duyurdu! Sitemini Dile Getirdi, Masa Arkadaşları Dalga Geçtiler! Şimdi Survivor Ayvayı Yedi! Neler Oluyor?
TV8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan hemen sonra ekranlara gelen başarılı yapım Survivor Panorama’dan Acun Ilıcalı’nın kardeşi resmen istifa etti! Sitemini dile getiren Hakan Hatipoğlu takım arkadaşları tarafından ise dalga konusu haline geldi. Survivor’un bel kemiği olan isimlerden biri olan Hakan Hatipoğlu’nun veda ihtimali ise “Şimdi Survivor ayvayı yedi” açıklamasına neden oldu.
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın finaline ise sadece sayılı saatler kaldı. İsmail ve Poyraz arasında geçecek olan şampiyonluk rekabeti ise merakla bekleniyor! Sevilen yarışmanın her bölümünden sonra ekranlara gelen Survivor Panorama ise bu sefer bir ilke imzasını attı!
Dikkatleri üzerine çeken bir olay yaşayan Survivor Panorama ekibinden Hakan Hatipoğlu, “Aramızdan elenmesini ya da ayrılmasını istediğiniz bir ismi kağıtlara yazarak elem potası oluşturalım hadi” açıklamasında bulundu. Takım arkadaşları ise bu fikri beğenerek karşıladı ve kağıtlara Survivor Panorama ekibinden gitmesini istediği isimleri yazdı.
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>
25 Haz 2021 - 17:32 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.