- 25 Haz 2021 - 17:32 G: 25 Haz 2021 - 18:10

Acun Ilıcalı’nın Kardeşi İstifasını Duyurdu! Sitemini Dile Getirdi, Masa Arkadaşları Dalga Geçtiler! Şimdi Survivor Ayvayı Yedi! Neler Oluyor?

TV8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan hemen sonra ekranlara gelen başarılı yapım Survivor Panorama’dan Acun Ilıcalı’nın kardeşi resmen istifa etti! Sitemini dile getiren Hakan Hatipoğlu takım arkadaşları tarafından ise dalga konusu haline geldi. Survivor’un bel kemiği olan isimlerden biri olan Hakan Hatipoğlu’nun veda ihtimali ise “Şimdi Survivor ayvayı yedi” açıklamasına neden oldu.

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın finaline ise sadece sayılı saatler kaldı. İsmail ve Poyraz arasında geçecek olan şampiyonluk rekabeti ise merakla bekleniyor! Sevilen yarışmanın her bölümünden sonra ekranlara gelen Survivor Panorama ise bu sefer bir ilke imzasını attı!

Dikkatleri üzerine çeken bir olay yaşayan Survivor Panorama ekibinden Hakan Hatipoğlu, “Aramızdan elenmesini ya da ayrılmasını istediğiniz bir ismi kağıtlara yazarak elem potası oluşturalım hadi” açıklamasında bulundu. Takım arkadaşları ise bu fikri beğenerek karşıladı ve kağıtlara Survivor Panorama ekibinden gitmesini istediği isimleri yazdı.

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25 Haz 2021 - 17:32 - Magazin

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