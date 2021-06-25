- 25 Haz 2021 - 18:05 G: 25 Haz 2021 - 18:16

İbo Show Final Bayrağını Kaldırdı! Çalgılı Çengili Finale Gidiyor! Hayranları Ağlıyor, İbrahim Tatlıses Kahkaha Atıyor! "Böyle Mi Olacaktı Sonumuz?"

Star TV ekranlarının reyting rekortmeni İbo Show izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Lakin programın final yapacak olması tüm dengeleri değiştirdi. Binlerce kişi İbo Show’un final yapmasına üzülürken, İbrahim Tatlıses yayın sırasında kahkahalarına engel olamadı. Neler oluyor?

Geçen hafta yayınlanan yeni bölümüyle sosyal medya gündeminin en çok konuşulan eğlence programlarından birisi olan İbo Show, yayınladığı yeni bölüm fragmanıyla da yine en çok konuşulan programlar listesinde ilk sıraya yükseldi. İbo Show’a gelecek olan konuklardan ziyade bu sefer dikkat çeken olay programın final yapacak olması oldu. Bu detayın ardından İbrahim Tatlıses’in hareketleri de dikkatlerden kaçmadı.

30. yeni bölümüyle seyirci karşısına çıkacak olan İbo Show’un bu haftaki konuklarının Ankaralı Coşkun, Hasan Yılmaz, Hatice, Ömer Faruk Bostan, Şafak Sezer ve Ankaralı Turgut olacağı ortaya çıktı. Programın yayınlanan yeni bölüm fragmanında son derece eğlenceli anların yaşanacağı görünürken, İbo Show’un ekranlara veda edecek olması milyonları büyük bir üzüntünün içerisine sürükledi. O detaylar ise seyirciyi çılgına çevirdi.

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25 Haz 2021 - 18:05 Ankara- Yaşam

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