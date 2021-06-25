Hande Erçel ve Kerem Bürsin’e Kabus Gibi Haber! Yapımcı ve FOX TV Bir Daha Yüzlerini Bile Görmek İstemiyor! Yayından Kaldırılması İçin Harekete Geçildi!

Başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin gibi isimlerin yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisi yaklaşık olarak iki hafta önce ekranlara gelmiş ve büyük bir reyting başarısı elde etmişti. Sevilerek takip edilen diziden ise ilk defa Hande Erçel bir açıklama yaparak dizinin final tarihini duyurmuştu. Bunun üzerine ise birbirinden skandal iddialar gündeme geldi.

Son zamanların en çok konuşulan dizilerinden biri olan Sen Çal Kapımı dizisi sezon finali yapmadan hemen önce final yapacağına dair iddiaları gündeme getirmişti. Fakat dizi hem yurt dışına satılmasından dolayı hem de sosyal medyada büyük beğeni kazanmasından dolayı sezon finali yaparak ekranlara kısa bir veda etti. Peki, şimdi neler oluyor?



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