Survivor Dora’dan Tarihi İtiraf! İsmail Çıkışta Net Ağzını Burnunu Kıracak! “Tiksiniyorum” Deyince Masa Ayağa Kalktı! Hakan Hatipoğlu Şok!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmadan elenen Dora; Survivor Panorama ekibine konuk olarak katıldı. Hakan Hatipoğlu, Mert Öcal, Damla Can ve Melisa Emirbayer'in sunumuyla gerçekleşen Panorama’da İsmail hakkında skandal sözlere yer vermesi, sosyal medya tarafından “Dayak yemek istiyor” olarak yorumlandı.

İsmail’i hem yeren hem de öven Dora, “İsmail gerçekten aşırı hırslı, aşırı kaliteli bir isim. Bir pehlivanı temsil edecek bir isim gerçekten” açıklamasında bulundu. Bunun yanında ise şok sözlere yer verdi. Peki neler dedi?



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