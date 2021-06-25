Survivor Dora’dan Tarihi İtiraf! İsmail Çıkışta Net Ağzını Burnunu Kıracak! “Tiksiniyorum” Deyince Masa Ayağa Kalktı! Hakan Hatipoğlu Şok!
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan kısa bir süre önce elenerek ayrılan Dora’dan tarihi itiraf geldi. Bunun üzerine birçok kişi “İsmail çıkışta bu adamı dövecek net” açıklamasında bulundu. “Tiksiniyorum” deyince masada bulunan isimler ayağa kalktı. Hakan Hatipoğlu’na da şok sözlerde bulunan Dora, ağızların açık kalmasına neden oldu.
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmadan elenen Dora; Survivor Panorama ekibine konuk olarak katıldı. Hakan Hatipoğlu, Mert Öcal, Damla Can ve Melisa Emirbayer'in sunumuyla gerçekleşen Panorama’da İsmail hakkında skandal sözlere yer vermesi, sosyal medya tarafından “Dayak yemek istiyor” olarak yorumlandı.
İsmail’i hem yeren hem de öven Dora, “İsmail gerçekten aşırı hırslı, aşırı kaliteli bir isim. Bir pehlivanı temsil edecek bir isim gerçekten” açıklamasında bulundu. Bunun yanında ise şok sözlere yer verdi. Peki neler dedi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.