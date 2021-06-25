Survivor İlayda Şeker Bol Dekolteli Elbisesiyle Görenleri Alevlere Attı! Survivor Yarışmacılarının İçi Titredi, Ağızlar Açık Kaldı! İki Pozla Fiziğini Gösterdi, Dengeler Değişti!
TV8 ekranlarının en popüler yarışmalarından biri olan Survivor’da İlayda Şeker, dekoltesi elbisesiyle milyonları ters köşeye yatırdı. Görenler güzelliğinden ve çekiciliğinden dolayı alevler içerisinde kaldı. Acun Ilıcalı’nın bile dikkatini çektiği elbise tercihi Survivor yarışmacılarının içini titretti! Ağızların açık kaldığı bu paylaşımda; İlayda Şeker’in fiziğine binlerce yorum ve beğeni geldi. Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen yarışmanın ilk bölümünde beri yer alan İlayda Şeker, samimi açıklamalarıyla ve doğal güzelliğiyle akıllarda uzun bir süre yer etmişti. Öyle ki, İlayda Şeker ada içerisinde kimse tartışmadığı için hem Mavi takımın hem de Kırmızı takımın en sevdiği isimlerden biri olarak sevenlerinin karşısına çıktı.
Sevecen ve sempatik hallerini Survivor yarışmasında konuşturan İlayda Şeker, yarışmadan ayrılmasının ardından ise fiziğini ve çekiciliğini konuşturmaya başladı. Kendisine has bir tarzı olan güzel isim, her paylaşımıyla ağızların açık kalmasına neden oldu. Sosyal medyada ve magazin dünyasında çok konuşulan İlayda Şeker, bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Peki, İlayda Şeker nasıl bir paylaşım yaptı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.