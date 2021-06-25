Survivor İlayda Şeker Bol Dekolteli Elbisesiyle Görenleri Alevlere Attı! Survivor Yarışmacılarının İçi Titredi, Ağızlar Açık Kaldı! İki Pozla Fiziğini Gösterdi, Dengeler Değişti!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen yarışmanın ilk bölümünde beri yer alan İlayda Şeker, samimi açıklamalarıyla ve doğal güzelliğiyle akıllarda uzun bir süre yer etmişti. Öyle ki, İlayda Şeker ada içerisinde kimse tartışmadığı için hem Mavi takımın hem de Kırmızı takımın en sevdiği isimlerden biri olarak sevenlerinin karşısına çıktı.

Sevecen ve sempatik hallerini Survivor yarışmasında konuşturan İlayda Şeker, yarışmadan ayrılmasının ardından ise fiziğini ve çekiciliğini konuşturmaya başladı. Kendisine has bir tarzı olan güzel isim, her paylaşımıyla ağızların açık kalmasına neden oldu. Sosyal medyada ve magazin dünyasında çok konuşulan İlayda Şeker, bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Peki, İlayda Şeker nasıl bir paylaşım yaptı?



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