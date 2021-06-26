Survivor İsmail Şampiyon Olduktan Sonra Skandal Açıklamasını Yaptı! Acun Ilıcalı “Poyraz” Deyince Ortalık Karıştı! Canlı Yayın Birbirine Girdi, Poyraz Ortadan Kayboldu!
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da İsmail, şampiyon olduktan hemen sonra ilk kez bir açıklamada bulundu. Skandal açıklaması akılları paramparça ederken; şampiyon olduğu anlarda Poyraz’ın ortadan kaybolması ise canlı yayını birbirine kattı. Acun Ilıcalı’nın İsmail’in şampiyon olmasına rağmen “Poyraz” demesi ise büyük bir karmaşaya neden oldu!
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümünde büyük bir heyecan yaşanıyordu. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde ise İsmail ve Poyraz arasında bir şampiyonluk mücadelesi yaşandı. İsmail’in şampiyon olduğunu duyuran Acun Ilıcalı daha sonra ise büyük bir şokla sarsıldı!
İsmail’in şampiyon olduğunu duyan sevenleri anında konsey alanına adeta hücum ettiler. Sevilerek izlenen yarışmanın son bölümü ekranlarda büyük bir yankı uyandırırken; İsmail’in sevenleri İsmail’i omuzlarında taşıdılar. İsmail ise büyük bir sevinç duydu. Peki, daha sonra neler oldu?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.