- 26 Haz 2021 - 11:39 G: 26 Haz 2021 - 11:49

Survivor İsmail Şampiyon Olduktan Sonra Skandal Açıklamasını Yaptı! Acun Ilıcalı “Poyraz” Deyince Ortalık Karıştı! Canlı Yayın Birbirine Girdi, Poyraz Ortadan Kayboldu!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da İsmail, şampiyon olduktan hemen sonra ilk kez bir açıklamada bulundu. Skandal açıklaması akılları paramparça ederken; şampiyon olduğu anlarda Poyraz’ın ortadan kaybolması ise canlı yayını birbirine kattı. Acun Ilıcalı’nın İsmail’in şampiyon olmasına rağmen “Poyraz” demesi ise büyük bir karmaşaya neden oldu!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümünde büyük bir heyecan yaşanıyordu. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde ise İsmail ve Poyraz arasında bir şampiyonluk mücadelesi yaşandı. İsmail’in şampiyon olduğunu duyuran Acun Ilıcalı daha sonra ise büyük bir şokla sarsıldı!

İsmail’in şampiyon olduğunu duyan sevenleri anında konsey alanına adeta hücum ettiler. Sevilerek izlenen yarışmanın son bölümü ekranlarda büyük bir yankı uyandırırken; İsmail’in sevenleri İsmail’i omuzlarında taşıdılar. İsmail ise büyük bir sevinç duydu. Peki, daha sonra neler oldu?

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26 Haz 2021 - 11:39 Ankara- Yaşam

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