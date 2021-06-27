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27 Haz 2021 - 15:20

Acun Ilıcalı Survivor İsmail'i Silecek! Dün 1 Bugün 2; Final Sonrası Yaptığı Açıklamalar Zehir Zemberek! Meğer O İtirafı...

Survivor 2021 Şampiyonu İsmail'den herkesi şaşkına çeviren flaş bir itiraf geldi. Survivor programına dair yaptığı itirafla birlikte sosyal medya platformlarını sallayan İsmail, bugün magazin gündemine de bomba gibi düştü. Survivor Extra programına katılım gerçekleştiren İsmail; sunucular tarafından kendisine yöneltilen sorulara cevap verirken; büyük bir fire verdi. Söz konusu firenin ardından Ilıcalı'nın kalemini kıracağı düşünülüyor.