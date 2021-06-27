Acun Ilıcalı Survivor İsmail'i Silecek! Dün 1 Bugün 2; Final Sonrası Yaptığı Açıklamalar Zehir Zemberek! Meğer O İtirafı...
Survivor 2021 Şampiyonu İsmail'den herkesi şaşkına çeviren flaş bir itiraf geldi. Survivor programına dair yaptığı itirafla birlikte sosyal medya platformlarını sallayan İsmail, bugün magazin gündemine de bomba gibi düştü. Survivor Extra programına katılım gerçekleştiren İsmail; sunucular tarafından kendisine yöneltilen sorulara cevap verirken; büyük bir fire verdi. Söz konusu firenin ardından Ilıcalı'nın kalemini kıracağı düşünülüyor.
Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban, magazin gündemine bomba gibi düştü. İsmail Balaban, bugün konuk olarak katılım gerçekleştirdiği Survivor Extra programında yaptığı itiraflarla herkesi şaşkına çevirdi. Söz konusu itiraflar karşısında sosyal medya kullanıcıları, Acun Ilıcalı'nın kalemini kıracağını iddia ettiler. Bazı sosyal medya kullanıcıları İsmail'in karakterli olduğunu, bazıları korkudan bunu yaptığını söylerken; ortalık oldukça karıştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.