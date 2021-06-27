"TYT Soruları Çalındı" Milyonlarca Genç Aday Resmen Delirdi! Üniversite Sınavı İptal mi Edilecek? Gençlerin Emeği...
Milyonlarca genç üniversite adayı çok büyük korku yaşamaya başladı. Dün sabah saatlerinde başlayan üniversite sınavının ilk ayağı olan TYT sınavında sorularının çalındığına dair iddia Twitter'ı karıştırdı. Dün gece saatlerinden itibaren yüzbinlerce tweet paylaşıldı. TYT 2021 sınavının iptal edileceği öğrenciler arasında konuşulan bir konu olurken neler yaşanacağı merak ediliyor. Bu karmaşıklık karşısında resmen deliren öğrenciler, yetkililerden açıklama bekliyor.
Milyonlarca üniversite adayı gencin hayallerinin peşinden koştuğu ve 1 yıl boyunca hazırlandığı YKS'nin ilk oturumu olarak kendini gösteren TYT sınavı dün gerçekleştirildi. 2.5 milyona yakın gencin girdiği sınavın oldukça zor olduğu öğrenciler tarafından söylenirken, sınav bitiminin sonrasında ortaya resmen bomba bir iddia atıldı. Sınav sorusunun çalındığı söylentisi ortalıkta dolaşırken, gençler resmen deliye döndü. Eğer sınav sorusunun çalındığı iddia doğruysa, geçmiş yıllara bakılarak sınavın iptal edilmesi olası olabilir. Peki TYT iptal edilecek mi? Neler olacak?
Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.