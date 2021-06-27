"TYT Soruları Çalındı" Milyonlarca Genç Aday Resmen Delirdi! Üniversite Sınavı İptal mi Edilecek? Gençlerin Emeği...

Milyonlarca üniversite adayı gencin hayallerinin peşinden koştuğu ve 1 yıl boyunca hazırlandığı YKS'nin ilk oturumu olarak kendini gösteren TYT sınavı dün gerçekleştirildi. 2.5 milyona yakın gencin girdiği sınavın oldukça zor olduğu öğrenciler tarafından söylenirken, sınav bitiminin sonrasında ortaya resmen bomba bir iddia atıldı. Sınav sorusunun çalındığı söylentisi ortalıkta dolaşırken, gençler resmen deliye döndü. Eğer sınav sorusunun çalındığı iddia doğruysa, geçmiş yıllara bakılarak sınavın iptal edilmesi olası olabilir. Peki TYT iptal edilecek mi? Neler olacak?

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